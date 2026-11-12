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イルカイ・ギュンドアンはガラタサライで序列を下げ、バシャクシェヒルから強い関心を寄せられていると報じられている。元マンチェスター・シティMFの今季の出場時間はごくわずかで、キャリア再起を目指してイスタンブール市内の別クラブへ移籍するという、物議を醸す可能性のある噂が強まっている。

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ギュンドアン、ガラタサライで苦境に

ギュンドアンのガラタサライでの今季は、大きな壁にぶつかっている。かつてマンチェスター・シティでプレーしたMFは、突如として先発メンバーから外れるようになった。36歳の今季の公式戦出場時間はわずか74分。以前はチームで重要な役割を担っていたが、その立場は大きく変わった。

トルコメディアの報道を伝えた『BILD』によると、バシャクシェヒルはギュンドアンの状況を注視し、冬の補強に理想的な選手とみている。イスタンブールのライバルクラブは、シーズン後半に向けて中盤の選択肢を増やしたい考えだ。

ギュンドアンは、突然出場機会を失ったことへの不満を公にしている。その不満が表面化したことで、クラブを近く離れるとの憶測はさらに強まっている。

イスタンブール残留は魅力的な選択肢

ベテランMFにとって、バシャクシェヒルへの移籍には、生活の拠点を変えずにイスタンブールにとどまれるという利点がある。そのため、市内のクラブへの移籍は、高額な条件が見込めるサウジアラビアへの移籍よりもはるかに魅力的だ。

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中東のクラブも獲得に強い関心を示しているが、ギュンドアンはまだ欧州を離れることに消極的なようだ。慣れ親しんだ環境に残ることが、かつての好調なプレーを取り戻すための理想的な条件になるかもしれない。

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バシャクシェヒルには、実績あるベテラン選手に安定してプレーできる場を提供してきた歴史もある。ドイツ代表でかつてチームメイトだったメスト・エジルは、2023年に同クラブで現役生活を終えた。

優勝に貢献した選手から構想外へ

ギュンドアンは2025年夏にガラタサライに加入し、クラブの26回目のリーグ優勝にすぐさま重要な役割を果たした。しかし、直近の夏の休止期間にチーム内の勢力図が大きく変わり、経験豊富な司令塔の序列は大幅に下がった。

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一方、バシャクシェヒルは興味深い移籍先となる。チームにはすでに、ダヴィー・ゼルケやベルカイ・エズジャンといったブンデスリーガでプレーした選手がいる。また、クラブはトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領とも歴史的に強いつながりを持つ。大統領はクラブの創設に関わったと主張しており、かつて会長も務めた。

クラブはエルドアン大統領に敬意を表し、背番号12を永久欠番にしている。大統領はスタジアムのこけら落としの試合で、この番号を着けてプレーしたことで知られる。

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夏の退団は依然として濃厚

移籍の憶測は強まっているものの、ギュンドアンは現時点で冬の即時退団を考えていない。最近は途中出場から比較的長い時間プレーする機会が2度あり、当面はポジションを取り戻すために戦う意思があることをうかがわせる。

ただ、今季終了時に満了する現行契約の延長は、まったく考えられない状況のようだ。ギュンドアンとガラタサライの関係は、数カ月後に終わる見通しだ。

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引退はまだ考えていないため、ギュンドアンは来夏、新たな長期的な所属先を探す必要がありそうだ。現役続行を目指すなか、移籍金なしでイスタンブール市内のクラブへ移ることは、十分に現実的な選択肢となっている。