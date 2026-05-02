ガラタサライは惨敗し、優勝祝賀会を延期。タリスカがフェネルバフチェに希望をもたらした。

ガラタサライは土曜、トルコリーグ優勝を逃した。サムスンスポルに勝てば決定だったが、4-1で完敗。フェネルバフチェはバシャクシェヒルに3-1で勝ち、勝ち点差を4に縮めた。リーグは残り2節。

サムスンスポル 4-1 ガラタサライ

上位中堅のサムスンスポル戦に臨んだガラタサライは、ユヌス・アクギュンのループシュートで先制し、優勝へ一歩前進したかに見えた。

しかし22分、マリウスに同点弾を許す。1-1。

後半もマリウスはシェリフ・ンディアエの2-1をアシスト。さらにギュヴェンチがハンドで退場し、Cim Bomは窮地に立たされた。

10人となったガラタサライは終盤にマリウスとンディアイに追加点を許し、4－1の大敗を喫した。

フェネルバフチェ 3-1 バシャクシェヒル

先週のガラタサライとのダービーで敗れタイトル獲得の望みが薄れたフェネルバフチェだったが、黄色のカナリアたちは役割を果たした。

前半はアンデルソン・タリスカとアミン・ハリトの得点で1－1。後半はタリスカの活躍で流れを掴み、3－1で勝利した。

アル・ナセルでC・ロナウドとコンビを組むこの選手は、まず左足でファーサイドに強烈なシュートを決め2-1とした。さらに試合終了20分前、同様の形で3-1としハットトリックを達成した。

フェネルバフチェは今後、アウェイでコニャスポル、ホームでエイユプスポルと対戦する。ガラタサライはホームでアンタルヤスポル、アウェイでカシムパシャと戦う。