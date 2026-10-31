ガラタサライとの契約満了後、マウロ・イカルディが電撃復帰の可能性に言及

アルゼンチン人ストライカーは、イタリア紙La Repubblicaのインタビューで、古巣インテルへの復帰を視野に入れていることを明かした。「インテルへの復帰を夢見ているかって？ 実現すれば特別なことだ。あそこで重要な年月を過ごし、キャプテンマークを巻き、あのユニフォームに愛着を抱いていた」。33歳の同選手は、インテルのユニフォームを再び着る可能性を問われ、そう答えた。

インテルでの最後は「つらいものだった」という。それだけに、「違う形でけじめをつけたい」と考えている。ただし、こうも強調した。「でも、復帰に意味があるのは、互いに信じ合い、共通の目標を追う場合だけだ。僕にはまだできることがたくさんある。戻るなら、チームの力になって勝つためだ」

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インテルとマウロ・イカルディの決裂はなぜ起きたのか？

イカルディは2019年の夏の終わりに対立の末、インテルを離れ、まずは期限付きでパリ・サンジェルマンに加入した。その1年後、同クラブは完全移籍での獲得を決め、移籍金5000万ユーロで契約した。その後、2022年にガラタサライへ移り、昨夏まで同クラブに所属。現在は無所属だ。

2018-19シーズン後半戦の開始時、当時インテルの主将だったイカルディはその座を解かれ、長年正守護神を務めてきたサミル・ハンダノヴィッチが後任となった。イカルディには、クラブへの忠誠を明確に示しておらず、チーム内での支持も得ていないとの批判が向けられていた。

さらに当時は、レアル・マドリーが獲得に関心を寄せているとも報じられるなど、移籍の噂も浮上していた。こうした事情もあり、イカルディは2019年4月初めまで9試合にわたって出場停止となり、その後ようやくチームに復帰した。

そして2019年夏、アントニオ・コンテがミラノで指揮を執り、すぐにイカルディを構想から外すと、アルゼンチン人FWはパリへ逃れた。そこで再び主力として起用された。

今シーズン開幕前にガラタサライを退団した後、イカルディはすべての選択肢を検討するため、意識的に時間を取ったという。「オファーは受けたが、心から納得できないプロジェクトを引き受けるより、待つことを選んだ」。ただし、自身の将来について最終決定はまだ下していないとしている。