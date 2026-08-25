Sky SportsとGazzetta dello Sportが一致して報じたところによると、レオンにとってアストン・ヴィラという興味深い新たな選択肢が浮上している。伝えられるところではガラタサライで年間1200万ユーロの手取り年俸が提示される見込みだが、このポルトガル代表FWはバーミンガムへの移籍にも非常に前向きだという。

ヴィラであれば、レオンはチャンピオンズリーグに出場できるだけでなく、トルコのスュペル・リグよりもはるかにレベルの高いプレミアリーグでプレーすることになる。さらに、イングランドのクラブであれば、ミランが要求しているとみられる約5000万ユーロの移籍金も十分に支払えるはずだ。

2028年まで契約を残しているにもかかわらず、レオンとミランの関係は以前から決別に傾いていた。すでに5月末、このアタッカーはポルトガルのテレビ局 Sport TV で今夏の退団を予告していた。「ミランで歴史を刻めたことを誇りに思っているが、キャリアの新たな章を開きたい」とレオンは語っている。

ラファエル・レオン獲得レースでガラタサライがわずかに優位か？

27歳のレオンは、ミランの新指揮官ルベン・アモリムの構想に入っていないようで、双方の思惑は一致しているという。先週末のセリエA開幕節は、ガラタサライの宿敵フェネルバフチェも獲得を狙っているとされるレオンが太ももの負傷により欠場していた。

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ミランは現在、ガラタサライとヴィラの両クラブと交渉を進めているようだ。その中でトルコ王者にとっての小さなアドバンテージとなるのは、トルコの移籍市場が9月4日まで開いている一方で、イングランドはすでに9月1日に閉幕する点だ。

レオンは2019年、移籍金約5000万ユーロでOSCリールからミランへ加入し、過去7年間にわたってこのイタリアの名門クラブを象徴する存在の一人だった。ロッソネリでは291試合に出場して80ゴールを記録しており、ハイライトは2022年のスクデット獲得だった。