ガラタサライが土曜日、今季2勝目を挙げた。 ジム・ボムはホームでのギョズテペ戦で0-1と先行を許したものの、ダビンソン・サンチェス、ガブリエウ・サラ、ビクター・オシムヘンのゴールで逆転し、激闘の末に3-2で勝利した。ガラタサライは3試合を終えて勝ち点7、ギョズテペは3試合で1ポイントと期待外れのスタートとなっている。

大型補強のラファエル・レオンをまだ欠くガラタサライは、開始15分で先制を許した。アンドレ・エンリケがCKからファーへ頭でつなぎ、反応したノヴァトゥス・ミロシが押し込んで0-1となった。

さらに15分後、サンチェスが同点弾を決めたが、本人はそれにほとんど気づいていなかった。元アヤックスのDFは、ギョズテペの選手がヘディングしたボールを受け、そのまま完璧に軌道が変わって1-1となった。

後半、ガラタサライはついに逆転する。ロランド・シャライがオシムヘンへ鋭いパスを通すと、オシムヘンはヘンク・フェールマンを思わせるようなヒールパスでサラをフリーにした。ブラジル人MFが決めて2-1となった。

ビクター・オシムヘンがPKを沈め、ガラタサライはリードを2点に広げたが、それでも試合は終わらなかった。フアンが3-2とし、その後オシムヘンの4-2のゴールはオフサイドで取り消されたため、試合は3-2のまま終了した。



