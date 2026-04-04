ガラタサライがトラブゾンスポルに敗れ、トラブゾンスポルはトルコリーグの優勝争いに本格的に加わった

トラブゾンスポルがトルコリーグ優勝争いに名乗りを上げた。ボルド・マヴィリラーはホームで行われたガラタサライとの大一番を2-1で制し、現在首位チームに勝ち点1差まで迫っている。なお、首位チームにはまだ1試合の消化試合が残っている。トラブゾンスポルより勝ち点3少ないフェネルバフチェも、ファティ・テッケ監督率いるチームより1試合少ない状況だ。

トラブゾンスポルでは、当然ながらアンドレ・オナナがゴールを守った。カメルーン出身の彼は、直近2試合で無失点を維持しており、絶好調だ。ガラタサライは、主力選手のビクター・オシムヘン、ガブリエル・サラ、レロイ・サネを欠く事態となった。その一方で、左ウイングにはノア・ラングが先発出場した。

トラブゾンスポールの好調ぶりを踏まえ、ガラタサライは厳しい戦いを覚悟していた。試合開始から4分も経たないうちに、ホームチームが先制点を挙げた。ワグナー・ピナがクロスを上げ、ポール・オヌアチュが頭で合わせ、ボールをファーサイドの隅にきれいに流し込んだ。1-0。

前半、トラブゾンスポルはこのリードをさらに広げるチャンスを逃した。アンソニー・ヌワカメのシュートはポストの反対側にわずかに外れ、フェリペ・アウグストも好機を逃して枠を外した。

さらにハーフタイム直前、オヌアチュのこの日2点目となるゴールがオフサイドで取り消され、ガラタサライに生き残りの望みが残された。それどころか、後半開始数分後、ウィルフリード・シンゴがファーサイドでバリス・アルペル・イルマズの絶妙なクロスを押し込み、1-1の同点に追いついた。

しかし、ガラタサライの喜びは束の間だった。試合開始から1時間余りが経過した頃、チブイケ・ヌワイウがヌワカメの正確なフリーキックを、為す術のないウグルカン・チャキルの背後に流し込み、ファーサイドのゴールネットを揺らした。2-1。

その後、オレクサンドル・ズブコフが3-1とするゴールを狙ったが、元アヤックスのダビンソン・サンチェスに最後の瞬間にシュートをコーナーキックに阻まれた。その後、息詰まるような終盤戦が続いたが、これ以上の得点は生まれなかった。