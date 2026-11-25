共有 GOALをGoogleでフォロー

アーリング・ハーランドは、日曜日に敵地エミレーツ・スタジアムで行われる重要な一戦で勝ち点を得るには、マンチェスター・シティが大幅にパフォーマンスを改善しなければならないと認めた。ノルウェーのスターはガブリエウとの再度の激しい競り合いを楽しみにしている一方、敗れれば首位との勝ち点差が9に広がることも理解している。

広告

両雄の激突

マンチェスター・シティの得点源であるハーランドは、チームがこのところ安定感を欠く中でも、今週末にアーセナルのDFガブリエウとの激しい一対一の対決に再び臨む準備ができている。 直近3試合でゴールを挙げられていないストライカーだが 、リーグ屈指の堅い守備陣に挑むことを楽しみにしている。シティは公式戦直近7試合でわずか1勝という状況でエミレーツ・スタジアムでの一戦を迎える。敗れれば、プレミアリーグ首位のアーセナルとの勝ち点差は9に広がる。

「最高のチームと対戦するのはいつだって良いことだ。アーセナルはこの1年間で最高のチームであり、過去5年間でも最高のチームの一つだ。そして、ガブリエウとの対戦はいつも楽しい」と、ノルウェー人ストライカーはクラブ公式サイトに語った。

ハーランドは今後の一戦について、こう付け加えた。「でも、僕たちはもっと良いプレーをしなければならない。日曜日には最高のパフォーマンスが必要だ。王者の敵地に乗り込むのは今季最も難しい試合だから、何かを得るには全員が最高のプレーをしなければならない」

守備のバランスを模索するマレスカ

マンチェスター・シティは依然として安定感を欠いている。プレミアリーグで4試合勝利がなく、火曜日にはエティハド・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグで、 ナポリと悔しい2-2の引き分けに終わった 。エンツォ・マレスカ率いるチームは後半に2度リードを許した。アユブ・ブアディの同点ゴールを挟み、元マンチェスター・ユナイテッドのFWラスムス・ホイルンドとノア・ラングがアウェーチームの得点を挙げた。終了4分前にライアン・シェルキが見事な個人技でホームチームに勝ち点1をもたらしたものの、シティの全体的なパフォーマンスには多くの課題が残った。

広告 広告

最近の状況の変化を振り返り、マレスカ監督はシーズン序盤の守備の堅さと現在の脆さを対比した。「今はこういう状況だ。最初の10試合は失点せず、いつも先制していた。しかし今は、まさにその逆になっている」とイタリア人指揮官は説明した。

Related Topics

次の試合 ARS プレミアリーグ 11:30 MCI 視聴する

数字上の優位と結果の隔たり

マレスカは、プレミアリーグで4試合勝利がなくても、選手たちは自信を失っていないと強調する。シティはリーグ開幕から7連勝と好スタートを切ったが、ここ1カ月でパフォーマンスは大きく低下。攻撃の創造性不足と、失点につながる守備のミスが結果に響いている。

守備の低下について、マレスカは「それを避ける方法を見つける必要がある。ただ、選手たちの自信に影響しているとは思わない」と語った。「失点を防ぐことは重要だが、ボールを持ったときの数字、スタッツはすべて我々が上回っている。最も大切なのは、許すものと生み出すもののバランスだ」

広告

優勝争いの行方

現在の順位を踏まえると、日曜日にエミレーツで行われる一戦の重要性は極めて高い。アーセナルは11試合で勝ち点28を獲得して首位に立ち、マンチェスター・シティはブライトンと同じ勝ち点22で3位につけている。その後もシティには厳しい日程が待つ。12月2日にリーズ・ユナイテッドをホームに迎え、3日後にはブレントフォードとのアウェー戦に臨む。そして12月8日にはチャンピオンズリーグでカンプ・ノウに乗り込み、バルセロナと対戦して過密日程を締めくくる。