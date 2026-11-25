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バルセロナのスペイン人MFガビが、サッカー選手のキャリアにおけるメンタリティの重要性を強調した。メンタリティはクオリティや技術的な能力以上に重要かもしれないという。

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ガビはまた、困難を乗り越える自身の力に大きな自信を示した。この発言は、水曜日に行われたチャンピオンズリーグ第5節で、カタルーニャのクラブが敵地でアゼルバイジャンのサバに4-1で勝利した後のものだ。

ガビは試合後の取材で、より多くの試合に出場すれば選手は自信をつけられると語った。その一方で、与えられたチャンスに向き合ううえで最も重要な要素はやはりメンタリティだとの考えを示している。

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「選手のメンタリティは、クオリティやほかの能力とほぼ同じくらい、いや、それ以上に重要だと思う。こうした試合に臨むための適切なメンタリティを持っていれば、重要な選手になれる。それが僕の信念だ。チャンスをもらえる試合に正しいメンタリティで入れば、物事はうまくいく」

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このスペイン人MFは自身の性格についても自信たっぷりに語った。自分のことをこう話すのは謙虚さに欠けるように聞こえるかもしれないと自覚しつつも、自分のメンタリティはほかの選手とは違うと断言している。

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「僕のメンタリティは唯一無二だと思っている。自分でそう言うのは謙虚じゃないように聞こえるかもしれないけど、それが事実なんだ。僕自身がそう信じなければ、誰が信じてくれるっていうんだ？」

ガビによれば、これまでに負った重傷や、ラ・マシアに入った当初に直面した困難が、こうした人格を形作る助けになったという。自分を頼りにすることに慣れ、家族の支えを受けながら苦しい時期を乗り越えてきたと強調した。

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「重傷を負ったこともあったし、ラ・マシアに来たばかりの頃はひとりぼっちで、つらい年月を過ごした。それでも僕はいつも困難を乗り越え、自分を頼りにすることができた。家族のおかげでもある」

さらにこう続けた。「結局のところ、どの選手も重要で、それぞれが自分の役割を自覚していなければならない。出場時間が少なくても多くても、僕は自分を重要な選手だと考えている。大事なのは、すべての選手にとって状況がはっきりしていること、そして常にチームを支えることだ」

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負傷前と比べてここ数カ月は出場機会が減っていることについて問われると、ガビはこう答えた。「結局、チーム内には競争がある。最高のクラブでプレーしていれば、そういうことは起こるものだ」

「みんな良い選手だし、監督はチャンスを与え、適切なタイミングだと判断したときに選手を起用する。最終的に決めるのは監督だ」

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「いつも言ってきたように、僕はスターだったことなんて一度もない。チームプレーヤーであり、ビッグクラブの一選手だ。チームが僕を必要とするときは、いつでもチームのためにそこにいるよ」

また、ガビはこの試合でバルセロナのトップチームデビューを飾ったチームメイトのアレックス・カンポスを称賛し、18歳という若さながら見事なパフォーマンスを見せたと評価した。

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「正直に言って、今日のアレックス・カンポスのプレーはすごく気に入った。彼のことを本当にうれしく思う。あんなに若くしてバルセロナのトップチームでプレーするのは簡単なことじゃないからね」

最後にこう締めくくった。「今日の彼はとても良い状態に見えたし、こうした試合を戦うのにふさわしいメンタリティを持っている。まったく緊張しているようには見えなかった。だから彼のことを本当にうれしく思うし、これからも同じメンタリティで取り組み続けてほしい」