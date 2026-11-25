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バルセロナのスペイン人MFガビが、サッカー選手のキャリアにおけるメンタリティの重要性を強調した。メンタリティは技術的なクオリティや能力以上に重要かもしれないとの考えを示している。

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ガビはまた、困難を乗り越える自身の力に強い自信を持っていることも強調した。水曜日に行われたチャンピオンズリーグ第5節で、バルセロナがアゼルバイジャンのサバーを敵地で4-1と下した後のことだ。

ガビは試合後の取材に応じ、より多くの試合に出場することは選手が自信をつける助けになると語った。一方で、与えられたチャンスにどう向き合うかにおいては、メンタリティこそが最も重要な要素であり続けるとの見方を示した。

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ガビは次のように説明している。「選手のメンタリティは、クオリティやその他の能力よりも重要と言ってもいいくらいだと思う。こういう試合に臨むのにふさわしいメンタリティを持っていれば、重要な選手になれる。僕はそう信じているし、チャンスをもらえる試合に正しいメンタリティで臨めば、物事はうまくいくはずだ」

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このスペイン人MFは自身の性格についても自信たっぷりに語った。自分のことをこのように話すのは謙虚さに欠けるように聞こえるかもしれないと自覚しつつも、自身のメンタリティは他の選手とは違うと考えていると明言した。

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「僕のメンタリティは唯一無二だと思っている。自分で言うと謙虚じゃないように聞こえるかもしれないけど、それが事実だ。僕自身がそう信じなければ、誰が信じてくれるんだい？」

ガビは、自身が負った重傷や、ラ・マシアに入った当初に直面した苦労が、こうした人間性を形づくる助けになったと指摘した。自分自身を頼りにすることに慣れており、家族の支えを受けながらつらい時期を乗り越えてきたという。

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「重傷を負ったこともあったし、以前ラ・マシアに来たときには独りぼっちで、つらい年月を過ごした。それでも、いつも困難を乗り越え、自分自身を頼りにすることができた。それは家族のおかげでもある」

さらにこう続けた。「結局のところ、どの選手も重要だし、選手一人ひとりが自分の役割を自覚していなければならない。出場時間が少なくても多くても、僕は自分を重要な選手だと考えている。一番大事なのは、どの選手にとっても物事がはっきりしていること、そして常にチームを支えることだ」

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負傷前と比べてここ数カ月は出場機会が減っていることについて問われると、ガビは「結局のところ、チーム内には競争がある。最高のクラブでプレーしていれば、そういうことは起こるものだ」と答えた。

「みんないい選手だし、監督はチャンスを与えてくれる。そして適切なタイミングだと判断したときに選手を起用する。最終的に決めるのは監督だ」

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「いつも言ってきたように、僕はスターだったことは一度もない。チームプレーヤーであり、ビッグクラブの一選手だ。チームが僕を必要とするときには、いつでもチームのためにそこにいる」

また、ガビはバルセロナのトップチームでデビュー戦を迎えたチームメイトのアレックス・カンポスを称賛した。18歳という若さながら、素晴らしいパフォーマンスを見せたと評価している。

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「正直に言って、今日のアレックス・カンポスのプレーはすごく気に入った。彼のことを本当にうれしく思う。こんなに若い年齢でバルセロナのトップチームでプレーするのは簡単なことじゃないからね」

そして最後にこう締めくくった。「今日の彼はとても調子が良さそうに見えたし、こういう試合に臨むのにふさわしいメンタリティを持っている。まったく緊張している様子はなかった。だから彼のことを本当にうれしく思うし、同じメンタリティで努力を続けてほしい」