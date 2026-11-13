MF、カンプ・ノウ退団の可能性を否定
『マルカ 』の報道によると、カタルーニャを離れるという考えが「選手の頭をよぎったことはない」といい、スポーツディレクターのデコにも売却を認める意向は全くない。イタリアとドイツから最近問い合わせがあったものの、22歳の選手の関係者とクラブ首脳陣はともに、その将来は完全に安泰だと主張している。2015年にレアル・ベティスからラ・マシアに加入して以来、トップチームで175試合に出場した下部組織出身の同選手は、クラブにとどまることを望んでいる。
激しい競争で先発の機会が限られる
ガビの今季の出場は、ラ・リーガの5試合とチャンピオンズリーグの4試合を合わせた9試合、わずか229分にとどまり、先発はそのうち2試合だけだ。ハンジ・フリック監督は現在、ペドリとロドリをダブルボランチの第一候補として起用。どちらかが出場できない場合は、先週末のアトレティコ・マドリーとのアウェー戦での勝利時を含め、若手のマルク・ベルナルが主な代役を務めている。
複数のポジションをこなせるアンダルシア出身のガビにとって、より前方のポジションでも出場への道は同様に狭い。現在、攻撃的MFの役割はフェルミン・ロペスとダニ・オルモが分担し、左サイドではアンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミが交代で起用されている。
強い絆が双方の信頼を支える
同スペイン紙はガビが自身の「役割に満足していない」と指摘する一方、本人の意欲は高いままで、シーズンが進むにつれて出場時間を増やせると「自信を持っている」としている。
出場機会が限られていても、ガビとフリック監督の「親密な関係」に影響はない。監督はガビのひたむきな性格とサッカーの能力を高く評価している。ガビもドイツ人指揮官を父親のような存在と見ており、先週末にメトロポリターノでの勝利を決めた後、2人がタッチライン際で温かく抱き合った場面にも、その絆が表れていた。
過密な冬の日程でローテーションの増加へ
11月の代表ウィーク後、バルセロナには過密で厳しい日程が待ち受けており、フリック監督は今後数カ月、これまで以上に頻繁に選手を入れ替えるとみられる。この過密日程によって、ガビには中盤の先発の座を巡り、ペドリ、ロドリ、ベルナルに挑む機会が定期的に訪れるはずだ。そのため、スペイン代表MFは1月にバイエルンやナポリから獲得の打診があっても応じず、カンプ・ノウでのキャリアに専念する考えだ。