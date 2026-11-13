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バルセロナのMFガビは、バイエルン・ミュンヘンとナポリという欧州の強豪から移籍への関心を寄せられているものの、退団する考えはない。22歳のスペイン代表MFは今季、継続的に先発出場する機会を得られていないが、カンプ・ノウに残り、先発の座を取り戻す決意を固めている。

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MF、カンプ・ノウ退団の可能性を否定

『マルカ 』の報道によると、カタルーニャを離れるという考えが「選手の頭をよぎったことはない」といい、スポーツディレクターのデコにも売却を認める意向は全くない。イタリアとドイツから最近問い合わせがあったものの、22歳の選手の関係者とクラブ首脳陣はともに、その将来は完全に安泰だと主張している。2015年にレアル・ベティスからラ・マシアに加入して以来、トップチームで175試合に出場した下部組織出身の同選手は、クラブにとどまることを望んでいる。

激しい競争で先発の機会が限られる

ガビの今季の出場は、ラ・リーガの5試合とチャンピオンズリーグの4試合を合わせた9試合、わずか229分にとどまり、先発はそのうち2試合だけだ。ハンジ・フリック監督は現在、ペドリとロドリをダブルボランチの第一候補として起用。どちらかが出場できない場合は、先週末のアトレティコ・マドリーとのアウェー戦での勝利時を含め、若手のマルク・ベルナルが主な代役を務めている。

複数のポジションをこなせるアンダルシア出身のガビにとって、より前方のポジションでも出場への道は同様に狭い。現在、攻撃的MFの役割はフェルミン・ロペスとダニ・オルモが分担し、左サイドではアンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミが交代で起用されている。

強い絆が双方の信頼を支える

同スペイン紙はガビが自身の「役割に満足していない」と指摘する一方、本人の意欲は高いままで、シーズンが進むにつれて出場時間を増やせると「自信を持っている」としている。

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出場機会が限られていても、ガビとフリック監督の「親密な関係」に影響はない。監督はガビのひたむきな性格とサッカーの能力を高く評価している。ガビもドイツ人指揮官を父親のような存在と見ており、先週末にメトロポリターノでの勝利を決めた後、2人がタッチライン際で温かく抱き合った場面にも、その絆が表れていた。

過密な冬の日程でローテーションの増加へ

11月の代表ウィーク後、バルセロナには過密で厳しい日程が待ち受けており、フリック監督は今後数カ月、これまで以上に頻繁に選手を入れ替えるとみられる。この過密日程によって、ガビには中盤の先発の座を巡り、ペドリ、ロドリ、ベルナルに挑む機会が定期的に訪れるはずだ。そのため、スペイン代表MFは1月にバイエルンやナポリから獲得の打診があっても応じず、カンプ・ノウでのキャリアに専念する考えだ。