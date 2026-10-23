バルセロナの中盤を担うガビが、来る日曜日にバルサが伝統的なライバルであるレアル・マドリードを迎え撃つ「クラシコ」に注目した。これはリーガ・エスパニョーラ第10節の頂上対決となる。

バルセロナはリーガ・エスパニョーラで開幕9試合すべてに勝利するという完璧な成績で今回の一戦に臨み、勝ち点27の満点で首位に立っている。一方のレアル・マドリードは勝ち点21で3位につけている。

ガビはバルセロナのメディアデーで、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が伝えた発言のなかで、「クラシコで戦争に赴くのが好きだ」と語り、日曜日のクラシコでの勝ち点3が持つ大きな価値を強調した。

ガビはさらにこう続けた。「監督（ハンジ・フリック）の考えは非常に重要で、選手たちが試合で何をすべきかを明確に理解することが不可欠だ。だが、僕はクラシコで戦争に赴くことを本当に楽しむタイプの選手なんだ」。

この点について、チームが立ち上がりからすべてを出し切るであろうことに彼はまったく疑いを抱いておらず、こう付け加えた。「僕たちはみんなバルセロナのファンであり、毎回レアル・マドリードに勝ちたいと常に思っている」。

この若きスターは、一戦が「ファンにとって素晴らしい試合になる」と確信していると述べ、「僕たちにとって最も重要なのは、どんな代償を払ってでも勝ち点3を手にすることだ」と強調した。