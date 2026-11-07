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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、ガビの代表復帰に向けた道のりについて語った。バルセロナのMFはネーションズリーグの試合に臨む最新の27人のメンバーから外れたものの、デ・ラ・フエンテ監督は、世界王者にとってガビは特別なケースだと強調した。

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ガビ、チーム本隊とは別に回復を続ける

スペイン代表がチェコ、イングランドとのネーションズリーグ・グループステージ最終戦に向けて準備を進める中、バルセロナのMFガビは回復に取り組んでいる。中盤の主力であるロドリとダニ・オルモが負傷で離脱しているものの、スペイン代表の中盤ではポジション争いが依然として激しい。

デ・ラ・フエンテ監督は、マルティン・スビメンディ、ファビアン・ルイス、ペドリ、ミケル・メリーノ、フェルミン・ロペスに加え、中央の選択肢を増やすため、アトレティコ・マドリーのパブロ・バリオスとレアル・ベティスのMFマルク・ロカを招集した。

現在は不在ながら、代表チームにおけるガビの重要性に疑いはない。

デ・ラ・フエンテ監督、ガビは「特別な例外」

メンバー発表の記者会見で、デ・ラ・フエンテ監督はガビが自身の構想で特別な存在だと強調し、10代の同選手に調子をさらに上げていくよう促した。

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「ガビは常に例外に値する。このグループに入るのは非常に難しい」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

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さらに「ガビは自分らしくあり続けなければならない。他の選手と同じように、成長を続ける必要がある」と述べ、若手選手の長期的な将来への信頼を改めて示した。

主力の負傷離脱に対応するスペイン代表の中盤

ロドリやオルモといった主力の不在により、デ・ラ・フエンテ監督は中盤の構成を変えざるを得なくなった。それでも、起用できる選手層には自信を持っている。

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パブロ・バリオスはこれまで負傷で招集の機会を逃していたが、今回代表に復帰。一方、マルク・ロカはベティスで好調なシーズン序盤を過ごし、再招集された。

デ・ラ・フエンテ監督は、グループ内で高い基準と相互の信頼を保つことが、新たに加わるMFのスペイン代表の戦術的要求への円滑な適応につながると強調した。

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スペイン代表の中盤を見据えた長期的な構想

スペイン代表は月曜日にトレーニング拠点に集合し、木曜日のチェコ戦に向けてプラハへ移動する。

3月に予定されているネーションズリーグ準々決勝への進出を目指す中、デ・ラ・フエンテ監督はクラブでのガビの状態を引き続き見守る。

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世界王者は、今後の主要大会に向けて選手層を厚くしながら、42試合連続無敗を維持することを目指す。