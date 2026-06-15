ガビがワールドカップの伝説的リストに名を連ねた。スペインを追い続ける「開幕戦の呪い」。

スペイン代表のガビは、米国・カナダ・メキシコ開催の2026年ワールドカップ・グループHで月曜日にメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われたカーボベルデ戦で、歴史的な記録を達成した。

統計サイト「スクワカ」によると、ガビは21歳以下で2大会に出場した史上6人目の選手となり、レジェンドのリストに名を連ねた。そのリストとは、 ペレ、ノーマン・ホワイトサイド、リジョベール・ソン、サロモン・オリンピ、サミュエル・エトー。

データサイト「ミスター・シップ」によると、スペイン代表は過去16回のワールドカップ初戦で4勝しかしていない。

初勝利は1934年のブラジル戦、以降2002年のスロベニア戦、2006年のウクライナ戦、2022年のコスタリカ戦で挙げている。

また、アフリカ勢13チーム中、初戦を勝ったのは1978年チュニジア、1982年アルジェリア、1994年ナイジェリア、2002年セネガルの4チームだけだと指摘した。

さらに、2006年大会で初戦に臨んだアンゴラ、コートジボワール、ガーナ、トーゴの4チームはすべて敗れている。

グループHにはスペイン、サウジアラビア、ウルグアイ、カーボベルデが属しており、実力も野心も拮抗しているため、今大会で最も均衡が取れた見応えのあるグループの一つだ。