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FBL-ITA-UDINESE-MILANAFP
翻訳者：

ガッリアーニ、エノトリア1908の帯同役員として登録

アドリアーノ・ガッリアーニが、ミラノのアマチュアクラブ、エノトリア1908のチーム帯同役員として正式に登録された。ANSA通信が報じた。これは、ACミランモンツァの元最高経営責任者がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長に立候補するために必要な、形式的な手続きだ。

一方、明日予定されている、態度を決めかねているセリエAのクラブによる非公式会合に注目が集まっている。約10クラブが、ジョヴァンニ・マラゴーを再び支持するか、フォルツァ・イタリア所属の上院議員に支持を切り替えるか、選択を迫られている

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