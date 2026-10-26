ガッリアーニ、エノトリア1908の帯同役員として登録

アドリアーノ・ガッリアーニが、ミラノのアマチュアクラブ、エノトリア1908のチーム帯同役員として正式に登録された。ANSA通信が報じた。これは、ACミランとモンツァの元最高経営責任者がイタリアサッカー連盟（FIGC）会長に立候補するために必要な、形式的な手続きだ。



一方、明日予定されている、態度を決めかねているセリエAのクラブによる非公式会合に注目が集まっている。約10クラブが、ジョヴァンニ・マラゴーを再び支持するか、フォルツァ・イタリア所属の上院議員に支持を切り替えるか、選択を迫られている