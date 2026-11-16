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イタリアサッカー連盟（FIGC）会長選を巡る応酬が続く中、ジョヴァンニ・マラゴ特別委員の対立候補で、かつてミランとモンツァで幹部を務めたアドリアーノ・ガッリアーニ氏が、ロベルト・マンチーニ監督の名前を挙げて自身の考えを示した。

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イタリアサッカー界の将来は、間違いなく次のイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選にかかっている。夏にジョヴァンニ・マラゴ氏が任命されてからわずか6カ月で会長の座を争うだけでなく、連盟と各代表チームの今後の道筋も決めなければならない。その一つが、もちろんロベルト・マンチーニ監督率いるフル代表だ。マンチーニ監督は、現在の特別委員であるマラゴ氏が当時選んだ人物で、対立候補のアドリアーノ・ガッリアーニ氏によって続投が疑問視される可能性もあった。

だが、その懸念は過去形で語るべきものになった。ミランとモンツァの元CEOであるガッリアーニ氏は、バンコBPMオーディトリアムで行われた第4回イタロ・ガルビアーティ杯の発表会で、論争を鎮め、自身の選挙戦の第一の方針を示した。現代表監督の続投だ。さらに、対立を激化させないため、マラゴ氏の立候補に対する異議申し立ても行わないと明言した。

マンチーニ監督の続投：ガッリアーニ氏はANSA通信によると、現代表監督の地位は揺るがないと強調した。「FIGC会長選に勝ったらマンチーニを代表監督として続投させるか？ 私は会長ではないが、もちろん答えはイエスだ」

対立は避けるが、マラゴ氏にはけん制も：ジェノアの二重署名問題を巡り、ジョヴァンニ・マラゴ氏の立候補に異議を申し立てない理由について、ガッリアーニ氏はこう説明した。「サッカー界にはすでに十分な問題がある。平穏と落ち着きが必要だ。私は今も、一つの票を2回投じることはできないと確信している。それができれば、どの立候補も土壇場で取り消せることになり、いつでも票の売買につながりかねない。これは制度上の欠陥であり、ルールを定める必要がある。サッカー界での50年間の経験から、私はこの決断を下した。落ち着いて12月14日を迎えよう。候補者は2人で、どちらかが勝つ」