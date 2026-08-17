ガッリがマルディーニに反論「彼はこれまで本当の意味でユース部門に関わったことはない」

パオロ・マルディーニがミランの下部組織について語った一言は、フィリッポ・ガッリも見過ごさなかった。『コリエーレ・デラ・セラ』のインタビューで、元ミラン主将はまさに息子のクリスティアンとダニエルの経験を、イタリアサッカーが抱える問題の例として挙げていた。「ミランの下部組織では戦術の話ばかりだ。才能のある選手がいたら、それが問題になってしまう」









この発言は、ガッリを直接的に呼び出すものでもあった。2009年から2018年までミランの育成部門の責任者を務め、長年にわたりマルディーニとミランでチームメートだった人物だ。元DFのガッリはブログ「La complessità del calcio」で反論し、「あの発言は私に直接関わるものだ」とした上で、あの育成の道筋はチーム全体の仕事によって築かれ、カトリック大学との協力も通じて形作られたものだと明かした。

















中心的な論点は、まさにダニエル・マルディーニにある。ガッリによれば、現在カリアリに所属するパオロの息子は、同世代の選手たちと比べてフィジカル面の成熟がより遅い時期に下部組織を過ごしていたという。もし目標がすぐに勝つことだけだったなら、その状態は彼に不利に働いていた可能性がある。だがガッリによれば、ミランは彼を待つことを選んだ。「才能は見出され、守られ、育まれていた」





「トップチームに適用されたのと同じ教訓が、下部組織に当てはめられたとたん、どうして突然『戦術が多すぎる』になってしまうのか、私には説明がつかない。マルディーニは下部組織に本当の意味で関わったことがない」