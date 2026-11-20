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心のこもった、感動的で率直な言葉。真のミラニスタから、もう一人の偉大なミラニスタへ。マッテオ・ガッビアは、バンコBPMのサラ・デッレ・コロンネで行われたGLGS賞の授賞式に出席した。式典ではフランコ・バレージを追悼する賞が贈られ、ジャンナンドレア・バレージが受け取った。

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ガッビアのコメントは以下の通り。

「選手としてだけでなく、何より一人の人間として、彼はミランにとって欠かせない存在でした。僕たち若手は今、彼がこのクラブにとってどんな存在だったかを思いながら、少しでもそれにふさわしい選手になろうとしています。僕がいつも胸を打たれるのは、彼を間近で知る人たちの話を聞くときです。何より人間として、彼がどれほど偉大だったかが伝わってきます。それが一番、僕の心を動かすんです」

「フランコは伝説だと思います。そしてミラン財団には、彼が一人の人間として、選手として果たした役割の大きさ、その素晴らしさが表れていると思います。先週、座って行うサッカーでプレーする子どもたちとの交流に参加できました。子どもたちの表情や目に、プレーを楽しむ喜びや、互いに競い合おうとする気持ちが見えて、胸を打たれました。フランコも、クラブとともに作り上げたものを誇りに思ったはずです」

この瞬間を記念する贈り物として、DFはバレージのユニフォームも持参した。ミランの全職員は日曜日、ミラン対フロジノーネ戦に向け、そのユニフォームとともにサン・シーロに入場する。この試合では、ミラン財団がMatch Chariry Partnerを務める。