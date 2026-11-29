共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ラツィオが快進撃を続けている。敵地でトリノに勝利し、獲得可能な39ポイントのうち35ポイントを手にして、単独首位を守った。試合後、リーノ・ガットゥーゾ監督はテレビのインタビューで、かつての批判に言い返した。

「シーズン序盤に言われていたことは忘れていない」と、ラツィオの指揮官は『Gazzetta.it』が伝えたところによると語った。「誰もが、このチームには力が足りず、私も監督として無能だと言っていた。だから、残留が唯一目指せる目標だと。だが、私たちは今、首位にいる。懸命に取り組み、今の結果につながるメンタリティーを築いてきた。とはいえ、謙虚さを失っていいわけではない。目の前の一試合に集中し、順位表は見ない」

「トリノ戦で見せた戦いを、とても誇りに思う」とガットゥーゾ監督は続けた。「簡単な試合ではなかったが、勇気を持って臨み、少しも引かなかった。チームの出来には非常に満足している。重要な選手を欠いていたが、私は落ち着いていた。手元にいる選手全員がどれほど真剣に取り組んでいるか、よく知っているからだ。これからも、この戦い方を続けていきたい」

最後に、こう語った。「ローマでは皆がもうダービーのことを考え始めているのは分かっている。だが、私たちはアタランタ戦だけに集中しなければならない。観客が戻ってくるのは素晴らしいことだが、この新たな状況にチームがどう反応するかも見てみたい。サッリ？ ラツィオで成し遂げたことを考えれば、拍手を受けるべきだ。私も拍手する」

広告 広告

首位ラツィオの主力の一人、ダヴィデ・フラッテージもガットゥーゾ監督に同調した。「さっき『残留犬』を投稿した。すぐにやらないと、みんなからメッセージが来るからね。11月の時点で残留まであと5ポイントになるとは思っていなかった。最高の予想をも上回っている。特に、8月のコッパ・イタリアでのマントヴァ戦を思えばね。僕たちは立ち直ったし、勝利はいい練習につながり、勢いも与えてくれる。立ち止まるつもりはない」