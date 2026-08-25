イタリア人指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾは、自国代表を2026年ワールドカップ本大会出場へ導けなかったことが「生涯にわたって付きまとう傷」を自らの心に残したと語り、同時に、後任として指揮を執るロベルト・マンチーニへの率直な支持を強調した。

ガットゥーゾは昨年4月、ワールドカップ予選プレーオフでのボスニア・ヘルツェゴビナ相手の衝撃的な敗戦を受けてイタリア代表監督を辞任していた。このつまずきにより、アッズーリは3大会連続で本大会を逃すこととなった。

2006年に選手としてワールドカップを制したガットゥーゾは、6月にラツィオを通じてクラブレベルの指揮に復帰し、セリエA開幕戦でボローニャを1点差で下して船出を飾った。

ガットゥーゾは「ESPN」が伝えた発言の中で次のように語った。「素晴らしい10か月を過ごした。選手たちは私の下で持てるすべてを出し切ってくれた。しかし、起きたことは生涯私に残り続ける深い傷だ。あまりにも辛いものだったからだ」

昨年7月にマンチーニが再び代表の指揮を執ることになった件について、ガットゥーゾはこう述べた。「マンチーニは偉大な監督であり、豊富な経験を持っている。イタリアサッカーにはそれが切実に必要だから、心から彼の成功を願っている。彼は有能な指揮官であり、代表チームとタイトルを獲得した経験もある」

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マンチーニ（61歳）は、以前2018年から2023年までイタリア代表を率いており、欧州選手権のタイトルを獲得した後、2022年ワールドカップ本大会出場を逃していた。

マンチーニはイタリアサッカー連盟の第一候補ではなかった。カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラが打診を辞退した後、アンドレア・ピルロの名が有力候補として浮上したが、賭博会社とのスポンサー契約に関するピルロの調査が就任を妨げた。同時に、セリエAのリーグ機構はアントニオ・コンテとの契約を望んだが、最終的に連盟の選択はマンチーニに落ち着いた。