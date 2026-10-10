ガットゥーゾ「ラツィオ？ 浮かれてはいない。グドムンドソンの状態はこうだ」

ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、ホームでのモンツァ戦を前にした記者会見で語った。





長い中断期間の総括は？ 代表組の状態はどうでしたか？ チームに何を期待しますか？





しっかり目を覚ましていて、相手に不意を突かれないことです。モンツァは勇気のある、若くてエネルギーのあるチームです。強度高くこちらに来るでしょう。準備と謙虚さが必要です。簡単な試合に見えるかもしれませんが、まったくそんなことはない。勝ち点を持ち帰るには、素晴らしいラツィオが必要です。僕たちは取り組んできたし、選手たちは休養も取れた。これまで出場時間が少なかった選手にも時間を与えました。代表から高いモチベーションと実戦感覚を持って戻ってきた選手もいます。求めている強度の中で、いい状態に見えました。戻ってきた時の状態にも、トレーニングの内容にも満足しています。





ピナモンティの状態は？





すでにヴェネツィアでも言ったように、今は決断を下すのは僕です。彼も、ほかの選手たちも、全員が落ち着いていなければならない。僕はチームを回していくために全力を尽くしています。全員の力が必要です。そのうえで、選ぶのは僕です。彼がどうトレーニングしているか、どう成長しているかには満足しています。このまま続けなければならないし、それはほかの全員にも言えることです。





プロヴストゴーアの状態は？ 休養を与えるべきですか？ ペッレグリーニは？





明日見ますが、状態はいいです。アイアンマンのような体をしている。仕事が好きで、たくましい。すでに出場時間はほぼ2000分に達していて、状態もいいし、トレーニングもこなしています。ほかの選手たちと同じように、全力でやっています。ペッレグリーニについては単純な話です。僕は全員と話しますし、ルカはクラブ内部の事情を分かっています。クラブの問題です。何が起こるか見ていきます。クラブは僕の考えを知っていますし、僕がここにいる限り、彼らはプロとして扱われ、きちんと接されなければならない。彼は一度も構想外ではなかったし、いつもチームのために動いてくれた。親善試合にも出た。左サイドバックが3人いる以上、誰かが外れなければならないことも理解しています。僕にとっては100％ラツィオの選手ですが、その先はクラブ次第です。









ラツィオの成長、とりわけこうしたアグレッシブな相手に対しては、より良いボール回しが鍵になりますか？





僕は逆だと思います。ボールを回していても前を見ていなければ、奪われる危険がある……。前を見なければならない。ボール支配率なんて僕にはどうでもいい。僕たちはボールを奪った時、超攻撃的なプレッシングをしたいのであれば、前を見ることができなければならない。





ラツィオは何を改善できますか？ 起用するのは代表組ですか、それとも休養を取った選手ですか？





それは我々がコーチングスタッフと話し合う時の懸念です。常に、できるだけ変えないこと、確実なものを選ぶことを考えます。評価は行っています。試合の流れに飲み込まれず、試合の中に居続けなければならない。ヴェネツィアではそれが出ました。前半は非常に苦しみましたが、後半は試合に戻って成長できた。ミラン戦でも、2-2になった後は“悲劇”で終わるかと思いましたが、うまく持ち直しました。





明日はよりバランスが必要になりますか？





見てみましょう。今のこの時点で、僕たちはあるやり方でプレーしたいと思っています。あることをやるなら、100％でやらなければならない。間違いなく、メンタル面で目を覚ましていなければならない試合であり、どんなプレーをしなければならないかを理解していなければならない。相手はアグレッシブで、恐れがない。勇気を持ち、どうすればモンツァにダメージを与えられるかを分かっていなければならない。首位というのは限定的な見方ですし、順位表は見ていません。考えるのはモンツァだけ。その先はまた見ていきます。僕はめまいなんて感じていない。必要なのは謙虚さと、驚きを与え続けたいという気持ちです。









チーム内に“タヴァレス級”のポテンシャルを持つ選手はいますか？





僕は、怠け者が嫌いだと言いました。大きな才能がありながら、これ以上良くなれないと思っている人たちのことです。僕は数多くのチャンピオンを知ってきたし、キャリアでバロンドール受賞者8人とプレーしてきた。違いを生むのは仕事と謙虚さです。才能がありながら最低限のことしかしない選手を見ると腹が立つ。そんなのは無駄です。スポーツでは、いつだって向上できる。これはその場しのぎの言葉ではない。今いる位置にいるなら、走り続けなければならない。実際にそうしている選手たちが見えるし、何か新しいことをやろうとしている。熱意と意欲も見えている。苦しいのは分かっています。時には疲れた表情も見える。でも、こういうプレーをしたいなら道は一つしかない。仕事をして、全力でやることです。





フラッテージはミラノからローマまで歩いてでも行くと言っていました。あなたは？





僕はとても率直です。ダヴィデとは、僕が代表監督だった時に何を話したかをよく覚えています。彼に率直に向き合わなかったら、自分自身に対して納得できなかったでしょう。彼の特徴はみんな分かっています。ある時期、彼は少し見失っていて、おそらく少し座ってしまっていた。僕はその後ここに来て、連絡を取り合い、彼にその決断をするよう背中を押しました。彼にとって、ここに来るのは義務ではなかった。僕はそれをすべての選手に対してやっていますし、彼らとはいつもとてもいい関係を築いてきました。何か問題があっても、僕にとっては翌日には終わったことです。選手や会長と衝突する人間だとよく言われます。でも僕は恨みを持たない。むしろ、誠実さと知性があると分かれば、対話は好きです。僕には欠点があって、ピッチに立つ時はやるべきことをきちんとやってほしいと思っている。もし疲れているなら、むしろピッチでは見たくない。そう言ってくれれば休ませるし、その方がいい。2、3人でも強度が落ちる選手がいれば、チーム全体を壊してしまう。僕と接している人は、僕がどういう人間かすぐ分かります。









中断期間中は何を重視しましたか？





簡単でした。まずはしっかり働かせ、その後は休ませた。かなり追い込んだからですし、家族と過ごすのは正しいことだった。大きなことをやらかしたカンチェッリエーリを除いてね。チームには休みの日というちょっとしたご褒美を与えて、それから戻ってきたら仕事の面では徹底的にやらせていました。













長い中断期間の総括は？ 代表組の状態はどうでしたか？ チームに何を期待しますか？





しっかり目を覚ましていて、相手に不意を突かれないことです。モンツァは勇気のある、若くてエネルギーのあるチームです。強度高くこちらに来るでしょう。準備と謙虚さが必要です。簡単な試合に見えるかもしれませんが、まったくそんなことはない。勝ち点を持ち帰るには、素晴らしいラツィオが必要です。僕たちは取り組んできたし、選手たちは休養も取れた。これまで出場時間が少なかった選手にも時間を与えました。代表から高いモチベーションと実戦感覚を持って戻ってきた選手もいます。求めている強度の中で、いい状態に見えました。戻ってきた時の状態にも、トレーニングの内容にも満足しています。





ピナモンティの状態は？





すでにヴェネツィアでも言ったように、今は決断を下すのは僕です。彼も、ほかの選手たちも、全員が落ち着いていなければならない。僕はチームを回していくために全力を尽くしています。全員の力が必要です。そのうえで、選ぶのは僕です。彼がどうトレーニングしているか、どう成長しているかには満足しています。このまま続けなければならないし、それはほかの全員にも言えることです。





プロヴストゴーアの状態は？ 休養を与えるべきですか？ ペッレグリーニは？





明日見ますが、状態はいいです。アイアンマンのような体をしている。仕事が好きで、たくましい。すでに出場時間はほぼ2000分に達していて、状態もいいし、トレーニングもこなしています。ほかの選手たちと同じように、全力でやっています。ペッレグリーニについては単純な話です。僕は全員と話しますし、ルカはクラブ内部の事情を分かっています。クラブの問題です。何が起こるか見ていきます。クラブは僕の考えを知っていますし、僕がここにいる限り、彼らはプロとして扱われ、きちんと接されなければならない。彼は一度も構想外ではなかったし、いつもチームのために動いてくれた。親善試合にも出た。左サイドバックが3人いる以上、誰かが外れなければならないことも理解しています。僕にとっては100％ラツィオの選手ですが、その先はクラブ次第です。









ラツィオの成長、とりわけこうしたアグレッシブな相手に対しては、より良いボール回しが鍵になりますか？





僕は逆だと思います。ボールを回していても前を見ていなければ、奪われる危険がある……。前を見なければならない。ボール支配率なんて僕にはどうでもいい。僕たちはボールを奪った時、超攻撃的なプレッシングをしたいのであれば、前を見ることができなければならない。





ラツィオは何を改善できますか？ 起用するのは代表組ですか、それとも休養を取った選手ですか？





それは我々がコーチングスタッフと話し合う時の懸念です。常に、できるだけ変えないこと、確実なものを選ぶことを考えます。評価は行っています。試合の流れに飲み込まれず、試合の中に居続けなければならない。ヴェネツィアではそれが出ました。前半は非常に苦しみましたが、後半は試合に戻って成長できた。ミラン戦でも、2-2になった後は“悲劇”で終わるかと思いましたが、うまく持ち直しました。





明日はよりバランスが必要になりますか？





見てみましょう。今のこの時点で、僕たちはあるやり方でプレーしたいと思っています。あることをやるなら、100％でやらなければならない。間違いなく、メンタル面で目を覚ましていなければならない試合であり、どんなプレーをしなければならないかを理解していなければならない。相手はアグレッシブで、恐れがない。勇気を持ち、どうすればモンツァにダメージを与えられるかを分かっていなければならない。首位というのは限定的な見方ですし、順位表は見ていません。考えるのはモンツァだけ。その先はまた見ていきます。僕はめまいなんて感じていない。必要なのは謙虚さと、驚きを与え続けたいという気持ちです。









チーム内に“タヴァレス級”のポテンシャルを持つ選手はいますか？





僕は、怠け者が嫌いだと言いました。大きな才能がありながら、これ以上良くなれないと思っている人たちのことです。僕は数多くのチャンピオンを知ってきたし、キャリアでバロンドール受賞者8人とプレーしてきた。違いを生むのは仕事と謙虚さです。才能がありながら最低限のことしかしない選手を見ると腹が立つ。そんなのは無駄です。スポーツでは、いつだって向上できる。これはその場しのぎの言葉ではない。今いる位置にいるなら、走り続けなければならない。実際にそうしている選手たちが見えるし、何か新しいことをやろうとしている。熱意と意欲も見えている。苦しいのは分かっています。時には疲れた表情も見える。でも、こういうプレーをしたいなら道は一つしかない。仕事をして、全力でやることです。





フラッテージはミラノからローマまで歩いてでも行くと言っていました。あなたは？





僕はとても率直です。ダヴィデとは、僕が代表監督だった時に何を話したかをよく覚えています。彼に率直に向き合わなかったら、自分自身に対して納得できなかったでしょう。彼の特徴はみんな分かっています。ある時期、彼は少し見失っていて、おそらく少し座ってしまっていた。僕はその後ここに来て、連絡を取り合い、彼にその決断をするよう背中を押しました。彼にとって、ここに来るのは義務ではなかった。僕はそれをすべての選手に対してやっていますし、彼らとはいつもとてもいい関係を築いてきました。何か問題があっても、僕にとっては翌日には終わったことです。選手や会長と衝突する人間だとよく言われます。でも僕は恨みを持たない。むしろ、誠実さと知性があると分かれば、対話は好きです。僕には欠点があって、ピッチに立つ時はやるべきことをきちんとやってほしいと思っている。もし疲れているなら、むしろピッチでは見たくない。そう言ってくれれば休ませるし、その方がいい。2、3人でも強度が落ちる選手がいれば、チーム全体を壊してしまう。僕と接している人は、僕がどういう人間かすぐ分かります。









中断期間中は何を重視しましたか？





簡単でした。まずはしっかり働かせ、その後は休ませた。かなり追い込んだからですし、家族と過ごすのは正しいことだった。大きなことをやらかしたカンチェッリエーリを除いてね。チームには休みの日というちょっとしたご褒美を与えて、それから戻ってきたら仕事の面では徹底的にやらせていました。





負傷者の復帰時期は？





そのために声明を出すようにしたんですし、一番いいのはドクターが来て状況を説明することだと思っています。マルシッチについては、もっと早く戻せる期待もありましたが、小さな問題がありました。そのほかについては、我々が進むべき正しい道の上にあります。カタルディは5、6日前からチーム練習に参加しています。





グズムンドソンについては？





言った通り、僕は医者ではないですが、考えとしては10日から12日は腕を固定したまま動けない状態でいなければならないということです。





前線の選択は交代枠も踏まえて決まりますか？





まずはベストの3人が先発し、その後は試合の中で何が起こるかを見ていきます。





ペッレグリーニについてクラブと話しますか？





我々にはまだ埋めるべき枠が2つあります。クラブは僕の考えを知っています。





1月に補強が止まった場合、フリーの選手を新たに加える可能性についてクラブと話していますか？





僕は毎日スポーツディレクターと話しています。会長とはサッカーについてあまり話しません。人間的な面とサッカー的な面の両方を理解する必要があるし、考えるべきことはたくさんある。このグループは働くし、一緒にいていい状態にある。僕たちについてきてくれている。ミスを犯さないよう、非常に優れていなければならないと僕は強く思っています。そのうえで、市場が何をもたらしてくれるか、何ができるか次第です。でも人間的な面では、何一つ間違えてはならない。





会長とは会いましたか？ サポーターの件について話しましたか？





僕はサポーターについて話すことはできません。同じことをいつも言っていても、うんざりするだけです。僕にできることはほとんどない。会長とサポーターの間の問題です。僕が話さない方がいい。それに、触れる話題はデリケートで、今の時代は何を言っても利用されてしまう。僕にとって、オリンピコのようなスタジアムでサポーターなしにプレーするのはつらいことです。もうこの件については話しません。







