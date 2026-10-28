「ガットゥーゾは勝ち方を知っている」元ラツィオFWエルナン・クレスポが古巣のスクデット獲得を予想、リーノ率いるイタリア代表への批判にも反論

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ラツィオの元FWエルナン・クレスポは、古巣には1999-00シーズン以来となるセリエA優勝を果たすために必要な精神力があると考えている。火曜日のサッスオーロ戦で6-2の大勝を収めたことを受けての発言だ。アルゼンチンのレジェンドは、ローマのクラブを変貌させたとしてジェンナーロ・ガットゥーゾ監督を称賛し、同監督を批判してきた人々に謝罪を求めた。

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アルゼンチンのレジェンド、監督の手腕を称賛

クレスポは、無敗のラツィオがこのまま最後まで勝ち抜けると確信している。チームは火曜日に10人となったサッスオーロに大勝し、9試合で勝ち点を25に伸ばした。マウリツィオ・サッリがアタランタに移った後、延長オプション付きの2028年までの2年契約で就任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、ローマで自身の評価を立て直した。かつてACミランとナポリを率いた同監督は、4月にイタリア代表がボスニア・ヘルツェゴビナとのワールドカップ・プレーオフでPK戦の末に敗れた後、辞任していた。

勢いに乗るアウェーチーム、10人のホームチームに大勝

ラツィオが再び強さを示した一戦では、2分にケネス・テイラーが先制。VARによる確認を経てクリスティアン・トルストヴェットに同点とされたが、グスタフ・イサクセンとロマーノ・フロリアーニ・ムッソリーニの得点で主導権を取り戻した。その後、トルストヴェットは30分にマッティア・ザッカーニへのファウルで退場となった。

セバスティアーノ・エスポージトに1点を返されたものの、前半終了前にはザッカーニがイサクセンのクロスを頭で押し込んだ。後半にはティジャニ・ノスリンが遠距離から2得点。シモーネ・チンクエグラーノのハンドと、ドゥイェ・チャレタ＝ツァルのイサクセンに対するファウルで得たPKを、ザッカーニとダヴィデ・フラッテージがそれぞれGKステファノ・トゥラーティに止められたが、ラツィオは得点を重ねた。

サッスオーロ戦の勝利を受け、ラツィオはスクデットを狙えるかと『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に問われたクレスポは、こう答えた。「狙えない理由があるだろうか？ チームには特別な一体感が生まれている。そのすべてはリーノのおかげだと確信している」

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「ガットゥーゾは勝ち方を知っているし、何が必要かもよく分かっている。戦術や技術より先に心理面がある。気持ちが整っていなければ、どこにもたどり着けない」

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「リーノは選手たちの意識に働きかけ、あることを実行するよう納得させ、意欲を引き出した。それに彼自身がチームを前へ進める力になっている。ああいう人に率いられたら、その期待に応えようと全力を尽くすものだ。選手たちは彼のためなら火の中でも歩いていくだろう」

首都のライバル同士が優勝争いへ

かつてイタリア代表でのガットゥーゾを批判する声もあった中、同監督率いるチームが首位に立つにふさわしいかと問われたクレスポは、こう続けた。「完全にふさわしい。8勝1分けだ。これ以上、何ができただろうか？ 代表監督時代の彼を批判した人たちは、今こそ考えを改め、謝らなければならない……。まあ、サッカーは不思議な世界だからね……」

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火曜日の勝利により、首位ラツィオは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で勝ち点21を獲得している3位の同じ街のライバル、ローマに4ポイント差をつけた。現時点で首都のどちらのクラブがより強いかと重ねて問われた元ストライカーは、こう締めくくった。「ラツィオは間違いなく今季最大の驚きだ。一方、ローマは昨年の早い段階から、今見えているものの土台を築き始めていた。どちらかを断言するつもりはないが、先ほどの言葉を繰り返したい。このラツィオは飛躍できる」

ライバル勢、無敗の首位ラツィオを追う

ラツィオが首位で保つ3ポイントのリードは、水曜日に2位インテルが最下位ヴェネツィアと敵地で対戦する第9節で試される。インテルに勝ち点で並ばれるかどうかにかかわらず、得点力の高いガットゥーゾ監督のチームは、試合が続く秋を前に有力な優勝候補としての地位を確立した。スクデット獲得に向けた勢いを維持するには、容赦ない攻撃を続けるとともに、PKの精度を高めることが鍵になる。