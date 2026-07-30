ケネス・テイラーが木曜朝、ラツィオの練習から追い出された。Xに投稿された『Radio Laziale』の映像では、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督がこのMFを練習場から退かせる様子が確認できる。

ガットゥーゾ監督は突然トレーニングを中断し、怒りをあらわにしながら身ぶり手ぶりを交えてテイラーのもとへ向かった。オランダ人MFは指揮官からロッカールームへ引き揚げるよう告げられ、その後、ビブスを脱いでその場を後にした。

Radio Lazialeによると、ガットゥーゾ監督とテイラーの間で口論があり、その後にイタリア人指揮官が介入したという。監督と選手の口論の原因が何だったのかは、まだ明らかになっていない。

ガットゥーゾ監督は6月末にラツィオの首脳陣によって招へいされた。元ACミランのMFである同監督は、スタディオ・オリンピコでマウリツィオ・サッリの後任となった。

テイラーは1月、約1700万ユーロでアヤックスから加入。ここまでラツィオで21試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。

元アヤックスのテイラーは、ラツィオとともに昨季のコッパ・イタリア決勝に進出。そこではリーグ王者インテルに0-2で敗れた。