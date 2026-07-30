ケネス・テイラーが木曜朝、ラツィオのトレーニングから追い出された。Xに投稿されたRadio Lazialeの映像では、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督がこのMFを練習場から退かせる様子が確認できる。

ガットゥーゾ監督は突如として練習を止め、怒りをあらわにしながら身ぶり手ぶりを交えてテイラーのもとへ向かった。オランダ人MFは指揮官からロッカールームへ下がるよう告げられ、その後テイラーはビブスを脱いで立ち去った。

Radio Lazialeによると、ガットゥーゾ監督とテイラーの間で口論があり、その後イタリア人指揮官が介入したという。監督と選手の口論のきっかけが何だったのかは、まだ分かっていない。

ガットゥーゾ監督は6月末にラツィオのフロントによって任命された。ACミランの元MFは、スタディオ・オリンピコでマウリツィオ・サッリの後任となった。

テイラーは1月、約1700万ユーロでアヤックスから獲得された。MFはここまでラツィオで21試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。

元アヤックスのテイラーは、昨季ラツィオでコッパ・イタリア決勝に進出。その試合ではリーグ王者インテルに0-2で敗れた。