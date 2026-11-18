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ポール・ガスコインは昔から規格外の人物だ。マーク・ヘイトリーがGOALに、イングランド代表とレンジャーズでともにプレーした元同僚のいたずらにまつわる、とっておきの話を披露した。釘打ち機が登場するその逸話は、いたずらが日常茶飯事だったアイブロックスの個性豊かなロッカールームを物語っている。

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笑顔でプレー

つかみどころのないMFだった ガッザには天賦の才能があり 、時にサッカーをいとも簡単にプレーしているように見せた。その豊かな才能があったからこそ、タインサイド出身の彼はクラブや代表の同僚たちを驚かせるような振る舞いにも興じられた。

1990年のイタリア・ワールドカップで見せた 有名な涙 を除けば、彼はたいてい笑顔でプレーし、ピッチの内外で注目の的になることを何よりも好んだ。彼にとって、プロスポーツ選手としての生活は常に楽しむべきものだった。

ガッザの歩んだキャリア

周囲にはいつも一緒に楽しみたいと思っていたわけではない人もいたが、それでもしばしば巻き込まれた。ガスコインは ニューカッスルからバーンリーへと渡り歩く中で 、トッテナム、ラツィオ、レンジャーズ、ミドルズブラ、エヴァートンでもプレー。その間にイングランド代表として57試合に出場した。

彼と 関わった人なら誰でもガッザの逸話を持っている だろう。ただし、そのすべてを公にできるわけではない。彼の振る舞いは伝説となり、イングランドのサッカーファンの心に常に特別な存在として残ることになった。

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ロッカールームでのいたずら

イングランド代表とグラスゴーでガスコインとともにプレーしたヘイトリーは、彼のことをよく知っている。当時の特に印象的な逸話を一つ尋ねられた元ストライカーは、London.Betとの提携による取材でGOALにこう語った。「彼は一度、私の家に3日間泊まったことがある。私がはげたのはそのせいだよ！」

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「とっておきの話の一つだ。彼が［レンジャーズで］負傷していた時、いつものように手提げ袋を持ってやって来た。でも、その日に限って、選手たちがいなくなった後に入ってきて、誰も知らないうちに袋から釘打ち機を取り出したんだ！そしてロッカールームにあった全員の持ち物を天井に釘で打ち付けた！」

「害のないいたずらではあったけど、彼にはかなりの出費になったよ！ブライアン・ラウドルップのボクサーパンツは天井の隅にあった。スチュアート・マッコールのカウボーイブーツは床に釘で打ち付けられていたと思う。信じられないほどおかしかったけど、笑えない話でもあったね！」

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個性派ぞろいのチーム

ガスコインが スコットランドにやって来れば大騒ぎになることは予想できた 。レンジャーズのレジェンド、アリー・マッコイストら、同じくおどけるのが好きな面々と一緒になったからだ。個性派ぞろいだったそのチームについて、ヘイトリーはこう続けた。「ロッカールームはそんな連中でいっぱいだったよ！」

「イアン・ファーガソン、イアン・デュラント、マッコイストが中心人物だった。何でも彼らから始まったんだ。GKのアンディ・ゴラムも巻き込まれていた。生意気ないたずらも悪ふざけも、すべて笑顔でやる。そんな素晴らしいチームの雰囲気があった」

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「一番まじめな連中でさえ、面白いしロッカールームにとっても良いことだと思っていた。イアン・デュラントの60歳の誕生日に行ったばかりだけど、彼は今でも同じことをしている。相変わらず人を笑わせる、いたずら好きな男だよ。アリステアと彼は大の仲良しだった！」

ガッザのようなスターは希少な存在

ガッザは2004年に現役を引退したが、自分に多くを与えてくれたサッカーから離れるのは難しかった。私生活での苦難は広く報じられてきた一方で、このスポーツ界の象徴的存在が必要とするだけの支援を惜しまない友人も周囲に大勢いる。

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現代サッカーで 彼のような選手は珍しく 、それを残念に思う人は多い。2020年代に、ガッザほど情熱と個性を兼ね備えた人物はほとんどいない。