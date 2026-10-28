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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、スタディオ・オリンピコでカリアリに4-2で劇的な勝利を収めた後、ローマの粘り強さと下部組織出身選手を称賛した。ローマは早い時間帯に先制を許したものの、力強い反撃で逆転。セリエAの首位を目指す上で貴重な勝ち点3を手にした。

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地元育ちのヒーローがローマ復活の原動力に

スタディオ・オリンピコでは、地元の下部組織出身であるエマヌエーレ・ルッリとニッコロ・ピジッリがそろってゴールを決め、フランチェスコ・トッティとダニエレ・デ・ロッシが活躍した栄光の時代を思い起こさせた。直近のナポリ戦を経て、ローマは立ち上がりが鈍く、試合の流れを失いかけていたが、2人の活躍がそれを変えた。ガスペリーニ監督は、ミレ・スヴィラル、マヌ・コネ、パウロ・ディバラ、ロレンツォ・ペッレグリーニといった主力を欠き、同じ中心選手たちに頼らざるを得なくなっていると認めた。それだけに、ルッリとピジッリの貢献は、チームの勢いを維持するうえで一層重要だった。

ガスペリーニ監督は、選手の大幅な入れ替えと身体的負担が続くなかで、若手が力を発揮した意義を強調した。「彼らは信じられないほど助けてくれた。難しい試合だった。多くの選手にはまだナポリ戦の疲れが残っていた。特に後半は疲労が間違いなく響いたが、選手交代によって勝つことができた。私のローマの強みは何か？ 結果が思い通りにいかなくても、このチームは崩れず、得点するための最善の形を探す。先発からでもベンチからでも、結果を出せる力があると分かっている」とガスペリーニ監督はスカイ・スポーツ・イタリアに語った。

下部組織に息づく精神

ルッリとピジッリの台頭は、ローマのサポーターを大いに沸かせている。2人が街とクラブに深いつながりを持つだけになおさらだ。ガスペリーニ監督はローマの下部組織の伝統に触れ、現在の若手にはユニフォームへの特別な愛着があると指摘した。また、ルッリがヘディングで決めたゴールを技術的な成長の表れとして挙げ、試合のわずか24時間前の練習で、そのプレーに特に取り組んでいたことを明かした。

「彼らは素晴らしい選手たちだ。ローマの下部組織からは、いつも素晴らしいものが生まれる。最も印象的なのは、ローマへの愛着が強いことだ。それは非常に良いことだ。彼らには確かな力がある。ルッリはヘディングで決めた。昨日の練習で取り組んでいたプレーだが、彼の最も得意な形ではない。モラもヘディングで決めたか？ 彼はポルト戦でも決めている。確かに小柄だが、体の使い方がとても巧みで、非常に高く跳べる」とガスペリーニ監督は述べた。

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守備への懸念と負傷者の状況

多くのゴールを奪って勝利した一方、ローマは最近、レアル・マドリー戦とナポリ戦の両方で失点するなど、守備面でやや不安定な姿を見せている。ガスペリーニ監督は、カリアリ戦で喫した2失点について、身体的な疲労と相手の前線の質が重なった結果だと説明した。現在、レオナルド・バレルディとマリオ・エルモソが戦列を離れ、最終ラインの選手層は薄くなっている。それでも指揮官は、過去のシーズンには終盤にリードを失うことが多かったのに対し、今回は試合を締めくくったことを喜んだ。

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「最近は失点が少し増えているが、今夜は疲労も原因だった。バレルディとエルモソは出場できず、カリアリのアタッカーたちの技術も評価しなければならない。ナポリ戦や今日のような試合で盛り返せたことで、かつては終盤に逆転を許していたという見方を覆せる。このチームには終盤に勝利をつかむ自信があり、自分たちの可能性を信じている。勝ち点の合計は1年前と同じでも、今年獲得した勝ち点の質は高い」と指揮官は説明した。

戦列を離れるアルゼンチン人スターの復帰は急がず

話題はすぐに、ローマにとって欠場の影響が大きいディバラのコンディションに移った。ガスペリーニ監督は、次のウディネ遠征で出場できるかについて慎重な見通しを示し、サポーターがスター選手の復帰を目にするまで、もう少し待つ必要があるかもしれないと示唆した。今後数週間に過密日程が待ち受けるなか、指揮官は復帰を急がせるよりも、完全に回復することが重要だという姿勢を崩していない。

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「ウディネーゼ戦を欠場する可能性が非常に高い」とガスペリーニ監督は認めた。「彼の負傷については非常に楽観していたが、回復には少し長くかかっている。重要なのは、回復して負傷前の状態で戻ってくることだ」