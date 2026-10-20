ローマの指揮官、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが、チャンピオンズリーグでスロバン・ブラチスラバに4-0で勝利した後、Sky Sportの取材に応じた。





ガスペリーニ監督、見事な勝利でした。おめでとうございます。

「ありがとう。皆さん、こんばんは」

まず、ペッレグリーニが筋肉の問題で途中交代したというニュースから始めましょう。詳しい状況は明日お伝えします。終わってみれば簡単に見える試合ですが、チャンピオンズリーグに簡単な試合はありません。今日は完全に試合をコントロールし、多くのチャンスをつくり、危険な場面はありませんでした。チームの状態は良さそうです。

「ええ、もちろんです。チームには士気があり、状態も良い。ただ、あまり満足しすぎてはいけません。常に基本的なことをやり、継続してプレーする必要があります。今夜のような試合では、もう少しプレーの精度を高めることもできたはずです」





レアル戦の敗戦後に見られた良い点は、まずチームの切り替えの早さです。あの7分間を引きずらず、すぐに立て直しました。それに、選手の入れ替えが定着したこともあります。6、7人を変更しても、チームの原則はしっかり浸透しています。この180分間で得られた答えは、決して小さくありませんよね？

「ええ、非常に重要な答えです。この日程ですからね。出場する選手全員に、ローマが求める水準に達してもらう必要があります。こうした答えを得られれば、自信を持って前に進めますし、先発を任せられる選手の幅を、チーム全体に広げていけます」





次のPSG戦とマンチェスター・ユナイテッド戦について。

「ええ、少し心配なのは、こういう試合をするたびに選手を一人失うリスクがあることだけです。クリスタンテが復帰した一方で、ペッレグリーニを失いました。ポジションによっては、本当に人数が限られています。それがこうした試合の唯一の危険です。それ以外では、楽しみにしている特別な試合です。私にとっては素晴らしい試金石でもあります。結果がどうであれ、こうした試合からは必ず新たなことを学べますし、成長する機会も得られます。チャンピオンズリーグの素晴らしさはそこにあります。その気持ちで、この2試合に臨みます」





この2試合で見せたチームの姿勢には、ある意味で本当に驚かされました。少なくとも私はそうです。あの素晴らしい試合、私が「素晴らしい試合」と呼ぶレアル・マドリー戦の後だけに、別の展開もあり得ました。ところが、チームのほぼ全員が見せた反応は驚くべきものでした。監督の手腕によるところも非常に大きいと思います。この試合を軽視してもおかしくなかったのに、選手たちは全力でプレーし、胸を打つほどのアグレッシブさを見せました。本当に良いチームですね、監督。

「ありがとう、ありがとう。私たちにとっては、まず真剣に試合に臨むことが重要でした。勝ち点3が必要だったこともありますし、チャンピオンズリーグには簡単に戦える相手などいないからです。リーグ戦にもいないのですから、チャンピオンズリーグならなおさらです。私たちは間違いなく、良い姿勢で試合に臨めました。また、試合ごとにかなり多くの選手を入れ替えており、そのおかげで大半の選手が良いコンディションを保てています。少なくとも、疲労を言い訳にしすぎずに済みます。実際、今の時期にプレーしていて疲労を言い訳にするのは、少し大げさだと思います。ただ、こうした試合でプレーすることでリズムをつかみ、コンディションをさらに上げることもできます。今、本当に状態の良い選手が何人かいます。その状態が続く限り、彼らを起用するのが正しいと思います」



