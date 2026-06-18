「ガクポ、サマービル、マレンは、ギョケレスやイサクに引けを取らない」

オランダ代表は6月20日、ワールドカップグループリーグ第2戦に臨む。対戦相手のスウェーデンは月曜日、チュニジアを5-1で下しグループF好スタート。勝利の立役者はストライカーのヴィクトル・ギョケレスとアレクサンダー・イサクだった。 ポッドキャスト『Building Bridges』のジャンニ・ズイヴェルローン氏は、オランダ代表の攻撃陣はこれらのプレミアリーグのスターに引けを取らないと語る。

オランダが日本と2－2で引き分けたのに対し、スウェーデンは好スタートを切った。グラハム・ポッター監督が2人を2トップで起用した判断は的中した。

リヴァプールのイサクは1ゴール2アシスト、アーセナルのギョケレスは1ゴール1アシストを記録し、世界トップクラスのストライカーであることを再証明した。

「オランダ代表のフォワードも同等の質を持つ」と、元フェイエノールトのズイヴェルローンは司会者バス・ファン・フェーネンダールとの対談で語った。「ただし、適切な指示を与えてピッチに送り出す必要がある」。

「スウェーデンの指示は『楽しんで、自分のプレーをしよう』だ。オランダもそうすれば、ガクポ、サマーヴィル、マレンはスウェーデンの選手に引けを取らない」

「ただ、彼らがピッチに立つ際のマインドセットが違うだけだ。メンフィスは今でも非常に優れたストライカーだし、マレンは絶好調だと思う。ただ、彼を正しい方法で起用しなければならない。」

「ブロベも忘れてはいけない。タイプは違うが、彼らも引けを取らない」とズイヴェルローンは語った。

なお、オランダ代表はヤシン・アヤリにも要注意だ。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのMFは母国チュニジア戦で2本の鮮やかなミドルシュートを決めた。