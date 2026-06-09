ガクポは深く落胆している。「オランダ代表にとって大きな痛手だ」

コディ・ガクポは、ワールドカップでオランダ代表が攻撃面でより良いパフォーマンスを示す必要があると痛感している。左ウイングの彼は、体調不良で離脱したユリエン・ティンバーについても言及した。

リヴァプールのフォワードはデ・テレグラーフ紙に「ゴール前でより鋭くなければならない」と語った。「運もなかったが、ラストパスと最終判断は改善できる。そこが課題だ」と、ウズベキスタンに2-1で辛勝した翌日話した。

2本のPKで代表通算21得点を挙げたガクポは、月曜のニューヨークでの親善試合には前向きな面もあったと語る。「チャンスは多く作れている。それをもっと確実に決めたい」。

また、月曜日に親友ティンバーの代表引退を知った。「彼の能力は誰もが知っている。チームにとって大きな損失だが、彼自身にとっては最善の選択だ」

ガクポは続けた。「残念ながら彼は今、この選択を迫られたが、彼のキャリアにはまだ素晴らしい瞬間がたくさん待っている。個人的には、今の状況は神の計画なのだと思うし、彼はそれを受け止めるだけの精神的な強さを持っていると思う。」

日曜日のグループリーグ日本戦に集中するガクポは、目標としてマルコ・ファン・バステンとディルク・カイトの24得点を狙う。ラファエル・ファン・デル・ファールトの25得点も視界に入れている。