ガヴィは、レアンドロ・パレデスの出場停止の可能性に際し、大きな注目を集める反応を示した。

スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝（1-0）後、レアンドロ・パレデスは暴走した。新たに公開された映像では、まずガビがアルゼンチン選手に強烈な一撃を浴びせ、その後パレデスが彼を地面に叩きつけた。騒動についてガビはコメントした。

当初は試合終了後の乱闘はパレデスが原因と思われた。しかし以前の映像では、世界王者を祝おうとしていたロドリの胸を、ナウエル・モリーナが最初に叩いていた。

その後、事態はさらにエスカレート。エリック・ガルシアともみ合いになったパレデスは、倒れたガルシアを蹴った。ガビも加わり乱闘となったが、現時点で出場停止処分を受けた選手はいない。

マドリードでの祝賀会でガビは、パレデスの出場停止について「正直、彼を罰する必要はないと思う」と語った。

「子どもたちの手本としては良くないかもしれないが、サッカーには多少の暴力的な側面もある」とこのMFは述べ、「試合中にパレデスを退場させていれば済んだ話だ」と結んだ。

FIFAは現在、決勝戦後にピッチで起きた騒動を調査中だが、具体的な対象は明かしていない。パレデスが中心となった乱闘が焦点とみられ、懲戒・倫理委員会に案件は移されている。