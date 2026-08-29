23歳のコンスタンテリアスは2―0の直後、後半キックオフ直後に負傷した。競り合いの最中に膝をひねり、ピッチに倒れ込むと、しばらくそのまま起き上がれず、両手で顔を覆った。ドルトムントのフィジオはピッチ上で、関節の安定性を確認するいわゆる「引き出しテスト」を行った。

その後、コンスタンテリアスはプレー続行できなかった。54分に励ましの拍手を受けながら足を引きずってピッチを後にし、代わってマルセル・ザビッツァーが投入された。テレビのリプレー映像からは、より重い負傷の可能性もうかがえた。ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督（54）はタッチライン際でコンスタンテリアスに直接声をかけ、新戦力の右ウイングを励まそうとしたが、大きな効果はなかった。

ドルトムントのスポーツ責任者オーレ・ブックは試合後、Skyで「今日の時点で発信する内容については慎重であるべきだ。ただ、重傷を負っていることは十分に懸念している」と話した。十字じん帯断裂の方向の懸念なのかと問われると、「その懸念は間違いなくある」と答えた。ただし、今後まずはさらに詳しい検査が行われるという。コバチ監督も悲観的な見方を示し、「医師から聞いた話は、いずれにせよ良いものではなかった」と語った。これ以上の具体的な言及はなかった。

交代するまでのコンスタンテリアスは、黒黄のユニフォームでブンデスリーガデビューとしては非の打ちどころのない内容を見せていた。ギリシャ代表の同胞コンスタンティノス・カレツァスとともに、準優勝チームの危険な攻撃のほぼすべてに絡んでいた。

その好パフォーマンスは、自ら2―0のゴール（45＋1分）という形で報いた。前半終了間際、左サイドからのマクシミリアン・バイアーの絶妙なパスを生かした。コンスタンテリアスは内側へ切れ込みながら、HSVのDFセバスティアーン・ボルナウ（27）の股下を抜くシュートを放った。このボールにはボルナウがわずかに触れてコースが変わり、GKダニエル・ホイヤー・フェルナンデス（33）に止める術はなかった。

コンスタンテリアスは、サイード・エル・マラス（20、1.FCケルン）の獲得が破談となった後、わずか数日前にPAOKサロニキから2600万ユーロで加入したばかりだった。バルサへ移籍したカリム・アデイェミ（24）の後釜として期待されており、1週間前のFCバイエルンとのスーパーカップ（1―2）でもすでに好印象を残していた。