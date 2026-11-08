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マンチェスター・ユナイテッドは土曜日にプレミアリーグの降格圏へ転落し、正式に過去40年間で最も低い位置に落ち込んだ。同リーグの別の試合で予想外の結果が出たことで、マイケル・キャリック率いるチームは次戦のキックオフを迎える頃には最下位にいる可能性が現実味を帯びている。

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降格圏に転落

ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに3-1で勝利する波乱により、マンチェスター・ユナイテッドは下位3チームに転落した。この結果、シティはリーグ戦3連敗となったが、その余波を最も強く受けたのはオールド・トラッフォードだった。ユナイテッドが9試合以上を消化した時点で降格圏に入るのは、1986年11月以来初めてだ。

厳しい戦いが続いた1986年、クラブは15試合を終えて21位に沈んでいた。その不振によってロン・アトキンソンは職を失い、サー・アレックス・ファーガソンの就任につながった。そして今、キャリックの下でクラブはプレミアリーグ時代最悪のスタートを切り、40年間見られなかった危機に直面している。

深まるリーグ戦での危機

ユナイテッドが日曜日にピッチに立つ前に、状況はさらに悪化する可能性がある。サンダーランドがチェルシーに勝利し、クリスタル・パレスがセルハースト・パークでリヴァプール相手に少なくとも勝ち点1を獲得すれば、キャリック率いるチームは最下位に転落する。

ユナイテッドはリーグ戦での立て直しを切実に求めている。8月30日にホームで昇格組イプスウィッチ・タウンを5-2で破って以来、リーグ戦で勝利を挙げていない。

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この苦しい期間を通じ、キャリックの進退は厳しく問われてきた。火曜日のチャンピオンズリーグでローマを相手に3-2の逆転勝利を収めたことで、45歳のキャリックはひとまず猶予を得たものの、長期的な去就は依然として不透明だ。ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラを相手に低調な戦いを見せれば、最終的にクラブ首脳陣が監督交代に踏み切る可能性もある。

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キャリックが奮起を要求

キャリックは金曜日、ローマに勝利したことでチーム内の雰囲気が上向いたと強調した。最近のリーグ戦での結果はそう思わせないものの、現在の苦境を脱するだけの力がチームにはあると訴えた。

「もちろん、前向きな反応だ」とキャリックは説明した。「ただ、突然浮かれているわけではない。選手たちの力は十分に見てきた。自分たちに何ができるかは分かっている」

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キャリックは、チーム本来の力は失われていないと確信している。「チームとして何ができるか、皆さんも分かっているはずだ。これまで証明してきた」と続けた。「最近はそれを十分に示せていないだけで、力があることは分かっている。選手たちは本当によく練習している。ただ言うために言っているわけではない」

オールド・トラッフォードでの重要な一戦

ユナイテッドは、すぐに結果を出さなければならない状況でアストン・ヴィラをオールド・トラッフォードに迎える。エメリ率いるチームは手ごわい相手であり、苦境に立つユナイテッドの指揮官にとって、この一戦の重要性は極めて高い。

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勝利以外の結果に終われば危機はさらに深まり、キャリックの任期が終わる可能性もある。ユナイテッドは週半ばの欧州で見せた粘り強さをリーグ戦での勝ち点につなげなければ、本格的な残留争いに身を置くことになりかねない。