降格圏に転落
ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに3-1で勝利する波乱により、マンチェスター・ユナイテッドは下位3チームに転落した。この結果、シティはリーグ戦3連敗となったが、その余波を最も強く受けたのはオールド・トラッフォードだった。ユナイテッドが9試合以上を消化した時点で降格圏に入るのは、1986年11月以来初めてだ。
厳しい戦いが続いた1986年、クラブは15試合を終えて21位に沈んでいた。その不振によってロン・アトキンソンは職を失い、サー・アレックス・ファーガソンの就任につながった。そして今、キャリックの下でクラブはプレミアリーグ時代最悪のスタートを切り、40年間見られなかった危機に直面している。
深まるリーグ戦での危機
ユナイテッドが日曜日にピッチに立つ前に、状況はさらに悪化する可能性がある。サンダーランドがチェルシーに勝利し、クリスタル・パレスがセルハースト・パークでリヴァプール相手に少なくとも勝ち点1を獲得すれば、キャリック率いるチームは最下位に転落する。
ユナイテッドはリーグ戦での立て直しを切実に求めている。8月30日にホームで昇格組イプスウィッチ・タウンを5-2で破って以来、リーグ戦で勝利を挙げていない。
この苦しい期間を通じ、キャリックの進退は厳しく問われてきた。火曜日のチャンピオンズリーグでローマを相手に3-2の逆転勝利を収めたことで、45歳のキャリックはひとまず猶予を得たものの、長期的な去就は依然として不透明だ。ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラを相手に低調な戦いを見せれば、最終的にクラブ首脳陣が監督交代に踏み切る可能性もある。
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キャリックが奮起を要求
キャリックは金曜日、ローマに勝利したことでチーム内の雰囲気が上向いたと強調した。最近のリーグ戦での結果はそう思わせないものの、現在の苦境を脱するだけの力がチームにはあると訴えた。
「もちろん、前向きな反応だ」とキャリックは説明した。「ただ、突然浮かれているわけではない。選手たちの力は十分に見てきた。自分たちに何ができるかは分かっている」
キャリックは、チーム本来の力は失われていないと確信している。「チームとして何ができるか、皆さんも分かっているはずだ。これまで証明してきた」と続けた。「最近はそれを十分に示せていないだけで、力があることは分かっている。選手たちは本当によく練習している。ただ言うために言っているわけではない」
オールド・トラッフォードでの重要な一戦
ユナイテッドは、すぐに結果を出さなければならない状況でアストン・ヴィラをオールド・トラッフォードに迎える。エメリ率いるチームは手ごわい相手であり、苦境に立つユナイテッドの指揮官にとって、この一戦の重要性は極めて高い。
勝利以外の結果に終われば危機はさらに深まり、キャリックの任期が終わる可能性もある。ユナイテッドは週半ばの欧州で見せた粘り強さをリーグ戦での勝ち点につなげなければ、本格的な残留争いに身を置くことになりかねない。