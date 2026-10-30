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オールド・トラッフォードの舞台裏では緊張が高まっていると報じられている。グレイザー家がサー・ジム・ラトクリフの経営手腕に不満を募らせているためだ。今年に入ってINEOSの創業者であるラトクリフがフットボール部門の運営を掌握したにもかかわらず、クラブはリーグ戦でここ40年近くで最悪のスタートを切った。

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INEOSのプロジェクトに批判

ラトクリフ氏は2024年、マンチェスター・ユナイテッドの少数株式を取得した。12億ポンドのこの取引により、同氏率いるINEOSグループはクラブのフットボール部門の運営を全面的に掌握した。契約には、老朽化が進むオールド・トラッフォードの設備を改修するための追加投資2億4500万ポンドも含まれ、同氏の投資総額は約15億ポンドに達した。しかし、2年が経った今も、期待された復活は実現していない。

マンチェスター・ユナイテッドは前進するどころか、深刻さを増す危機に陥っている。現在、公式戦で8試合勝利がなく、今季のプレミアリーグではここまでわずか1勝。最下位とわずか勝ち点2差という危うい位置におり、約40年ぶりの低調なシーズン序盤を迎えている。

守られなかった約束と「ひどい惨状」

グレイザー家は、新たなフットボール部門の運営体制の下で急速に進む低迷を、離れた立場から見て驚いているという。米国人オーナーに近い関係者は『デイリー・メール』に対し、現状は「ひどい惨状であり、彼らが予想していたことでも、約束されていたことでもない」と語った。この関係者はさらに、グレイザー家は「自分たちはこれまでクラブをこのように運営したことはない」と感じていると付け加えた。

不満は根深く、現在の経営陣はINEOSの手法を完全な失敗と見ているとされる。『ESPN』によると、グレイザー家は、ラトクリフ氏がオールド・トラッフォードで「これ以上悪い状況を招こうとしても不可能だっただろう」と考えている。

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過半数の株式を保有するグレイザー家は、買収以降、組織的に「全部門で質が低下した」と感じているという。現状は「彼が語っていた戦略とは正反対」だと見ており、両者の提携が長期的に続くかどうかに深刻な疑問が生じている。

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クラブの評価額低下に懸念

混乱が続く中、マンチェスター・ユナイテッド全体の市場価値も脅かされている。4年前、グレイザー家はクラブに60億ドル（45億ポンド）という巨額の売却希望額を設定した。しかし、ピッチ上での不振が続く現状では、その評価額を正当化することはますます難しくなっている。

ラトクリフ氏は持ち株比率を28％に引き上げたものの、クラブ全体の売却に関する最終的な決定権はグレイザー家が握っている。2024年の契約条件では、グレイザー家が第三者からのクラブ全体の買収提案を受け入れた場合、INEOSのトップであるラトクリフ氏に株式の売却を強制できる。同氏がこれを阻止するには、クラブ全体の買収に向けて同額の提案をするしかないが、その可能性は極めて低いとみられている。

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さらに、来年2月には重要な条項が発効する。それ以降、ラトクリフ氏は、グレイザー家がユナイテッドを同氏の当初の購入額である1株33ドル（25ポンド）を下回る価格で売却することを阻止できなくなる。INEOSはサッカー関連の保有事業全体の合理化を進めており、最近ではスイスのローザンヌ・スポルトを売りに出し、フランスのニースの売却希望額を大幅に引き下げた。

迫るチェルシーとの一戦

ユナイテッドは土曜日、スタンフォード・ブリッジに乗り込んでチェルシーと対戦する。何としても低迷に歯止めをかけなければならない。フットボール部門には大きな重圧がかかっており、ラトクリフ氏のプロジェクトに向けられる厳しい視線を和らげるには、好結果が切実に求められる。

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再び敗れれば、ユナイテッドは順位表の下位に低迷し、すでに亀裂が入っているグレイザー家とINEOSの関係はさらに悪化するだろう。ピッチ外の緊張が極限まで高まる中、現体制が悲惨なシーズンを立て直す時間を得るには、ピッチ上で直ちに流れを変えるしかない。