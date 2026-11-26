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デポルティーボ・ラ・コルーニャに所属するガボン人FWピエール＝エメリク・オーバメヤンが、木曜日の朝、クラブの練習拠点であるアベゴンドのスポーツシティへ向かう途中で交通事故に遭った。AP-9高速道路で自身の車が別の車両と衝突したが、本人にけがはなかった。

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事故に遭ったものの、オーバメヤンは自家用車でそのまま練習場へ向かい、チームメイトと合流して通常どおり練習に参加した。被害は物損のみにとどまり、事故の当事者に負傷者は出ていないと、『マルカ』紙が伝えている。

事故が起きたのは午前9時23分ちょうど。ピアデラ地区のAP-9高速道路16キロ地点、A6号線との分岐付近で、オーバメヤンが乗っていたスポーツカーが別の車両と衝突し、両方の車に損傷が生じた。

この衝突によってオーバメヤンの予定が狂うことはなかった。そのままアベゴンドのスポーツシティへ移動し、予定どおり全体練習に合流。チームメイトから離れたり、事故を理由に休養を取ったりする必要もなく、デポルティーボ・ラ・コルーニャのコーチングスタッフも彼の状態について一定の安心を得た。

練習場に到着した後、ガボン人FWは今回の出来事について語り、深刻さを打ち消すように、何より大切なのは事故に関わったすべての人の無事だと強調した。「ちょっと怖い思いをしただけだ。こういうことは人生では起こるものだよ。一番大事なのは、事故に遭ったもう一人の方が無事で、僕も無事だということだ」

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今回の事故は、オーバメヤンが足首の問題を抱えてから数日後の出来事だった。先週の練習中に違和感を覚えて検査を受けたが、その後状態は回復し、チームに帯同してビトリアでのアラベス戦に出場できるまでになっていた。

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オーバメヤンは膝のけがによる離脱期間を経て、11月初めにチームへ復帰した。徐々に出場時間を増やし、直近の試合ではより多くプレーするようになっているため、コーチングスタッフは再発を防ぐべく彼のコンディションを注視している。

ガボン人FWの復帰は、デポルティーボ・ラ・コルーニャにとって大きな意味を持つ。チームは彼の経験と攻撃力に頼っており、オーバメヤンは今シーズン好調な滑り出しを見せ、公式戦最初の5試合で5ゴールを記録していた。しかし、その後は膝のけがの影響で継続的にプレーできなくなっていた。

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デポルティーボは次の日曜日、リアソールでバルセロナとの一戦に臨む 。この試合はオーバメヤンにとって特別な意味を持つ。かつてカタルーニャのクラブのユニフォームを着た経験を持つ彼は、ラ・リーガ首位を相手に現在のチームが好結果を残せるよう貢献したいと考えている。