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ピエール＝エメリク・オーバメヤンが今週末、古巣バルセロナとの感慨深くも重要な一戦に臨む。カンプ・ノウで短期間ながら多くの得点を挙げたデポルティーボ・ラ・コルーニャのストライカーは、かつてのチームメイトたちの能力を振り返り、特に感嘆させられる若き司令塔の名を挙げた。

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オーバメヤンが選ぶバルセロナのお気に入り

ラ・コルーニャがバルセロナとの重要なラ・リーガの一戦を控える中、オーバメヤンはカタルーニャのクラブに所属する選手たちへの称賛を隠さなかった。ガボン代表FWはバルセロナで24試合に出場して13得点を挙げており、在籍中はクラブの若い才能の成長にも注目していたようだ。最も目を引かれた選手を尋ねられると、迷わず中盤の選手の名を挙げた。

「良い選手はたくさんいるけど、僕はペドリがとても好きだ。パスを出してくれるし、リズムも生み出してくれる……。僕が最も感銘を受ける選手だ」と、ストライカーは語った。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

試合前の事故も大事には至らず

今週末の一戦に向けた準備は、木曜朝にガボン代表FWが巻き込まれた軽い交通事故によって一時中断された。練習場へ向かう途中に衝突事故に遭い、クラブの医療スタッフやファンの間に一時不安が広がった。しかし、37歳のストライカーは事故は深刻ではないとすぐに説明し、けがはなかったと明かした。

オーバメヤンは「ちょっとしたひやりとする出来事」だったと振り返り、車両に物的損害が出ただけだと認めた。練習施設には時間どおりに到着し、予定どおりチームメイトとの練習に参加した。現在は「100％」の状態で、リアソールでの古巣戦に完全に集中していると語り、サポーターを安心させた。

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首位チームとの対戦に向けた戦い方

試合について、オーバメヤンは今なお世界屈指と考える相手にも、デポルティーボは恐れずに臨むべきだと語った。カンプ・ノウでの日々には良い思い出があるものの、感傷よりも現在のチームが勝負に臨む上で必要なことが優先だと強調。チームメイトには謙虚に戦いながらも、相手に打撃を与えられるという自信を持つよう求めた。

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「バルセロナで過ごした短い時間のことはいつも思い出す。でも、もうずいぶん前のことだ。最高のチームの一つとの試合、それだけだ」と説明した。また、バルセロナの攻撃的な戦術が自身に有利に働く可能性にも言及した。「僕は高い位置に守備ラインを置く相手が好きだ。それを生かせる。集中していればチャンスは訪れる。こういうチームを相手にミスをすれば、やられてしまう。でも、チャンスがあることも分かっている」

ホームのファンのための一戦

オーバメヤンは今季、ラ・リーガ開幕からの5節すべてでゴールを決め、好調なスタートを切った。この注目の一戦でスタジアムを埋めるデポルティーボのファンに応えるためにも、好調を維持したい考えだ。バルセロナほどのチームを相手に規律を欠けば、厳しい代償を払うことになると認め、献身的なプレーと集中力の重要性を強調した。

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「良い試合になるだろうし、本当に楽しみにしている。ホームで戦う。僕たちの人々のために勝利を目指して戦う」とオーバメヤンは付け加えた。そして、挑戦の大きさを改めて強調した。「戦い、全力を尽くさなければならない。その後は試合がどう進むかだ。簡単にはいかない。こういう試合では高い集中力が必要だ。世界最高のチームの一つと対戦する。みんな試合に向けて準備を整えるし、僕もそうだ」