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数々のサプライズに満ちたリアソールの夜、ガボン代表FWピエール=エメリク・オーバメヤンのゴールは、デポルティボ・ラ・コルーニャをバルセロナとの一戦に引き戻しただけのものではなかった。ベテランストライカーが、キャリアの一時期にユニフォームを着てプレーした古巣を相手にラ・リーガの新記録を打ち立て、その名を歴史に刻む瞬間となったのだ。

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ラ・リーガ第14節、日曜夜にリアソールで行われている両チームの一戦で、オーバメヤンは前半9分にデポルティボ・ラ・コルーニャの同点ゴールを決めた。

見事なゴールだった。ガボン人ストライカーは正確なスルーパスを受けると、フィジカルの強さを生かしてバルセロナのDFパウ・クバルシに競り勝ち、止めようと飛び出してきたGKジョアン・ガルシアの頭上を越える巧みなシュートを流し込んだ。

オーバメヤンはしばらく遠ざかっていたゴールの感覚を取り戻し、デポルティボ・ラ・コルーニャで違いを生み出せることを改めて証明した。今季は開幕から5試合連続でゴールを記録しており、エルチェ、マラガ、バレンシア、ビジャレアル、ヘタフェを相手にネットを揺らしたほか、その間に2アシストもマークしていた。

バルセロナ戦でのゴールで再び得点者として脚光を浴びることになったが、この一戦の特別な意味はゴール欠乏からの脱出だけにとどまらない。退団後初めて古巣と対戦するガボン人ストライカーにとって、格別な試合となったのだ。

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オーバメヤンはゴールの喜びを隠さず、リアソールのサポーターの前でリズミカルなダンスを披露する印象的なセレブレーションを見せた。今回の相手はキャリアの中で自らがそのユニフォームを着て戦ったクラブの一つ、バルセロナだったが、それでもネットを揺らす感覚を取り戻したことへの高揚感の大きさがうかがえる光景だった。

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37歳となったベテランストライカーは、デポルティボにとって大きな意味を持ち、自身にとっても個人的に特別な一戦で主役の座を奪い、今なお競争力を保ち、チームに貢献できることを証明し続けている。

オーバメヤン、バルセロナ相手に記録を更新

オーバメヤンのゴールの意義は、試合を振り出しに戻したことだけではない。ラ・リーガでバルセロナのOBが古巣と対戦した歴史の中で、特別な地位を彼にもたらしたのだ。

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統計を専門とするアカウント「ミスター・チップ」によると、37歳164日のオーバメヤンは、バルセロナでプレーした経験を持つ選手としてラ・リーガで同クラブからゴールを奪った最年長選手となった。

ガボン人ストライカーは、2025年にセビージャの一員としてバルセロナ相手に36歳290日でゴールを決めたチリ人FWアレクシス・サンチェスを上回り、さらに1999年にアラベスの一員として36歳253日でバルセロナのゴールを破ったフリオ・サリナスの記録も超えた。

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このリストの4位には、1986年にスポルティングの一員として36歳182日でバルセロナ相手にゴールを決めたキニが名を連ねている。

レアル・マドリーのつまずきを生かしたいバルセロナ

一方のバルセロナは、宿敵レアル・マドリーがデポルティボ・アラベスに1-2で敗れたことを追い風に、勝ち点3を獲得してラ・リーガ首位の座を固めるべくこの一戦に臨んだ。

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レアル・マドリーの敗戦は、ハンジ・フリック監督率いるチームにとって、2位との差を広げる絶好のチャンスとなった。ただし、そのためには8年間訪れていなかったリアソールで勝ち点3を持ち帰ることが条件だった。

この試合はバルセロナのサポーターにとってさらに大きな意味を持っていた。11月29日のクラブ創立127周年の記念日と重なり、歴史的にもサポーターにとっても特別な夜となったのだ。もっとも、その主役の座の多くは、古巣から記録的なゴールを奪ったオーバメヤンにさらわれることとなった。