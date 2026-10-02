フランス代表のダヨ・ウパメカノが、監督を務めるジネディーヌ・ジダンのキャリアで最も物議を醸した思い出のひとつを呼び起こした。本日金曜日の夜に行われたUEFAネーションズリーグ・グループステージ第3節のフランス対イタリア戦で、退場処分を受けたのだ。

ウパメカノは試合の85分、イタリア代表の選手の一人に対してファウルを犯し、レッドカードを提示された。これにより、1－1の引き分けで終わった試合の終盤、母国代表は10人での戦いを強いられることとなった。

このフランス代表ディフェンダーの退場は、ベンチから試合を見守っていたジダンの目の前で起きた。それは、フランスサッカーの伝説が同じくイタリアを相手に経験した有名な出来事、すなわち2006年ワールドカップ決勝での退場劇を人々の記憶に呼び戻すものだった。

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ジダンは2006年ワールドカップ決勝で、イタリアのディフェンダー、マルコ・マテラッツィに暴行を加えたことでレッドカードを受けていた。延長戦中に起きたこの有名な出来事の後、試合は1－1の引き分けで終わり、PK戦の末にイタリアがタイトルを手にした。

それから約20年を経て、ジダンは今回はピッチの外から、同じような光景に直面することとなった。自身の教え子の一人が同じ相手に対してレッドカードを受けたのだ。しかもそれは、イタリアに追いつかれた後、フランスが勝ち越しゴールを求めていた微妙なタイミングでの出来事だった。

両者の状況は異なるものの、ウパメカノの退場はフランス対イタリア戦に皮肉な趣をさらに加えることとなった。ベルリンでのジダンの暗い夜の記憶が再び前面に浮かび上がり、「アズーリ」が、フランス代表におけるジダンの歴史と最も結びついた瞬間のひとつに、またしても姿を見せる形となったのだ。



