オーストリア代表のW杯メンバー：ポール・ワナーが選出、ゲルノット・トラウナーは期待を寄せ続ける

ラルフ・ラングニック監督は月曜日、ワールドカップのオーストリア代表を発表した。PSVのポール・ワナーは母国代表として出場する。フェイエノールトのゲルノット・トラウナーは選外となった。

3月にはオーストリア代表として国際試合に出場する意向を示していた。オーストリア生まれだがドイツで育ったためドイツ代表を選ぶ選択肢もあった。

ワナーはオーストリアを選び、今夏のW杯に帯同する。代表戦は3月末の2試合のみ。

一方、トラウナーは代表枠から漏れ、予備リスト入りした。今季はアキレス腱負傷でフェイエノールトでの出場は公式戦5試合のみだった。

右利きのトラウナーはこれまでにオーストリア代表で16試合に出場し、直近の代表戦は2025年3月だった。

その他、マルコ・アルナウトヴィッチ（元トゥウェンテ）、フロリアン・グリリッチ（元アヤックス）、フィリップ・ムウェネ（元PSV）といった元エールディヴィジの選手や、ダヴィド・アラバ、マルセル・サビッツァー、コンラート・ライマーも選ばれた。

オーストリアは6月17日にヨルダンと初戦を戦い、22日にアルゼンチン、28日にアルジェリアと対戦する。

オーストリア代表のW杯最終メンバー：

GK：アレクサンダー・シュラーガー（レッドブル・ザルツブルク）、フロリアン・ヴィーゲレ（ヴィクトリア・プルゼニ）、パトリック・ペントツ（ブロンビーIF）。

DF：デビッド・アフェングルーバー（エルチェCF）、デビッド・アラバ（レアル・マドリード）、ケヴィン・ダンソ（トッテナム・ホットスパー）、マルコ・フリードル（ヴェルダー・ブレーメン）、フィリップ・リエンハルト（SCフライブルク）、 フィリップ・ムウェネ（FSVマインツ05）、ステファン・ポッシュ（FSVマインツ05）、アレクサンダー・プラース（TSGホッフェンハイム）、ミヒャエル・スヴォボダ（ヴェネツィア）。

MF：クリストフ・バウムガルトナー（RBライプツィヒ）、カーニー・チュクウェメカ（ボルシア・ドルトムント）、フロリアン・グリリッチ（SCブラガ）、 コンラート・ライマー（バイエルン・ミュンヘン）、マルセル・サビッツァー（ボルシア・ドルトムント）、クサヴェル・シュラーガー（RBライプツィヒ）、ニコラス・ザイヴァルト（RBライプツィヒ）、ロマーノ・シュミット（ヴェルダー・ブレーメン）、アレッサンドロ・シェープフ（ヴォルフスベルガーAC）、ポール・ワナー（PSV）、パトリック・ヴィマー（VfLヴォルフスブルク）。

FW：マルコ・アルナウトヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）、ミヒャエル・グレゴリッチ（FCアウクスブルク）、サシャ・カラジッチ（LASKリンツ）。