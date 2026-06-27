オーストリアサッカー連盟会長：「アルジェリアとは引き分けるかもしれない。ヒホンのスキャンダルは過去の話だ」

オーストリアサッカー協会のスポーツディレクター、ピーター・ショッテル氏は本日土曜、引き分けでもベスト32進出の可能性はあるが、代表チームはアルジェリア戦で勝利を目指す意向を示した。

同氏はドイツ誌『キッカー』の取材に「引き分けで終わる可能性もある。だが、引き分けを狙って試合に臨むことはできない。我々の目標は勝利だ」と語った。

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また、コーチ陣は勝利を避けたり次戦の対戦相手を調整したりすることは一切議論しておらず、最高のパフォーマンスを発揮することに集中していると強調した。

さらに、1982年W杯の「ヒホン事件」との比較については「今は状況が全く違う」と強調した。

同氏は「1982年のことは考えていない。今は全く異なる時代で、当時の選手は生まれてもいなかった。あの出来事をアルジェリア戦の結果と結びつけるべきではない」と述べた。

協会スポーツディレクターは、代表が全力で臨み、次の対戦相手や順位表はプレーに影響しないと強調した。

現在オーストリアはグループ10で勝ち点3を挙げ、得失点差で3位のアルジェリアを上回り2位。アルゼンチンは首位を確定し、ヨルダンは敗退した。