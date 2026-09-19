現在フリーとなっている選手の中でも、ダビド・アラバは最も著名で実績豊富な一人だ。34歳のオーストリア代表DFは、バイエルンとレアル・マドリーで通算4度のチャンピオンズリーグ優勝を果たし、そのほかにも数多くの国内タイトルを獲得してきた。だが、レアルとの契約は6月末で延長されなかった。それ以来、アラバは新天地を探しているが、いまだ見つかっていない。

そのため、テレビ解説者のディートマール・ハマンは、アラバの現役引退の可能性にまで言及している。ハマンはSkyで「問題は、彼がまだプレーできるかどうかだ」と話し、「時間が長引けば長引くほど、彼をもうサッカー場で見ることがなくなる可能性は高くなる」と続けた。アラバはここ数年、しつこい負傷問題に悩まされてきた。とりわけ、前十字じん帯断裂と半月板断裂を負っている。過去2シーズンで、レアルでの出場時間は合計1174分にとどまった。

それでも、この夏にはオーストリア代表の一員としてW杯に出場した。アラバはスペインに敗れて敗退したラウンド32まで、全4試合でキャプテンとして先発出場。しかし、次の代表ウイークでは、まだ正式に代表引退していないアラバを、ラルフ・ラングニック監督は招集しなかった。現在は個別トレーニングでコンディションを維持している。

HSV、メキシコ、アウストリア……ダビド・アラバはどこへ移籍する？

ここ数カ月、アラバはさまざまなクラブと結びつけられてきた。ラツィオ、マンチェスター・ユナイテッド、インテルからの関心も取り沙汰されたが、具体化はしなかった。移籍先候補としては、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミなどMLSも挙がっていた。さらに最近では臆測がますます過熱している。Bild はアラバをハンブルガーSVと結びつけ、スペイン紙Marca はメキシコの強豪クラブ・アメリカとの関連を報じた。

また、古巣であるアウストリア・ウィーン復帰の可能性もささやかれていた。実際にクラブがどこまでアラバ獲得に動いているのかをめぐっては、最近オーストリアで元アウストリア監督フレンキー・シンケルスと、アラバの長年の代表チームメートである守備の中心アレクサンダル・ドラゴビッチの間で、公の場で激しい応酬が繰り広げられた。

シンケルスは自身のポッドキャストで「気を悪くしないでほしいが、ウィーナー・アウストリアで誰もアラバに声をかけていないのなら、役員全員を刑務所に入れるべきだ」と語った。この発言について問われたドラゴビッチは、Skyで「本気で、アウストリアがそんなに愚かでダビドに電話していないと思っているのですか？ 少しは冷静になるべきです。あの人たちが面白がってクリックを稼ぎたいのは分かります。でも、少し言い過ぎないようにすべきです。ウィーン・ファヴォリーテンで、私たちは眠っているわけではありません」と応じた。

いずれにせよ、アラバ獲得を望むクラブは、伝説的なイスラエル人代理人ピニ・ザハヴィと交渉しなければならない。2021年、アラバがバイエルンからレアルへフリーで移籍した際、ウリ・ヘーネスがザハヴィを「金に飢えたピラニア」と呼んだことがあった。