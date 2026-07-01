オーストラリアのスター選手：「エジプト戦で呪いを打ち破ることを目指す」

オーストラリア代表のエディン・ホルスティッチは、2026年ワールドカップ32強戦でエジプトと対戦する。同国代表はノックアウトステージ初勝利を目指し、歴史に新たな1ページを刻むと強調した。

オーストラリアはこれまでワールドカップのノックアウトステージで勝利がなく、「呪い」と呼ばれてきた。このエジプト戦は、その壁を破る歴史的な一戦となる。

ホルスティッチは「この偉業は達成できる」と確信を示し、チームに上限はないと強調した。

同選手はオーストラリアのメディア「ナイン」の取材に「いつか必ず勝つ。今日だってできない理由はない。チャンスが来たら勝ち進み、翌日もまたその日になるかもしれない」と語った。

「チャンスは自分たちで作り、最大限の準備をする」と語った。

さらにホルスティッチは、PK戦も含めあらゆる展開に備えていると語り、スタッフと選手たちがエジプト戦へ万全の準備を進めていると明かした。

さらにファンには「金曜の夜に出かけて、土曜未明の試合を観戦しよう」とユーモアを交えて呼びかけた。

「金曜の夜に出かけて、午前3時にクラブを出て、午前4時の試合に備えてください。」

オーストラリア代表はエジプトの壁を破り、ベスト16進出を狙う。ノックアウトステージで勝てば、同国初となる快挙だ。

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