オークションで…メッシがバルセロナ時代の記念品を売却

アルゼンチンサッカー界のレジェンド、リオネル・メッシが、バルセロナ時代を象徴する私物を売却する準備を進めている。これは、同クラブで17年間活躍し、多くのタイトルをもたらした日々を偲ばせる象徴的な一歩だ。

バルセロナで17年間活躍し、リーガ・エスパニョーラ10回、コパ・デル・レイ7回、UEFAチャンピオンズリーグ4回の優勝に貢献し、 778試合で672得点を挙げ、303アシストを記録した彼は、このたび新たな形でその時代と決別する。

栄光の時代の愛車

38歳のメッシは、自身が所有する2021年式ポルシェ・カイエンGTSクーペを、来週月曜日にSBX Cars社が開催するオークションに出品する。

この車はバルセロナでの最終シーズン（2020-2021年）に彼と共に過ごした相棒で、卓越したスポーツ性能と日常の快適性を兼備する希少モデルだ。

「Creatorzine」によると、この車はバルセロナで登録されていたが、現在はベルリンにあり、走行距離はわずか14,173マイル。ドイツのTÜVによる最新車検も取得済みで、状態は極めて良好だ。

主要諸元

4.0L V8ツインターボは453馬力を誇り、0-60mphは3.9秒、最高速度は168mph。

推定価格は約10万ポンドですが、メッシがバルセロナで築いた栄光と記憶の価値は計り知れません。