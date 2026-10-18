FCフローニンゲン対アヤックス（2-5）の試合後、オーウェン・ワインダルがアヤックスの選手たちの間にある意外な習慣を明かした。左サイドバックのワインダルは、ミチェル・サンチェス監督のやり方が選手たちにどのような状況を生んでいるかを語った。

オランダ人監督の多くが試合のかなり前に先発メンバーを選手に伝える一方、ミチェルはできるだけ発表を遅らせる。先発メンバーを明かすのは、試合開始のわずか数時間前だ。

ワインダルによれば、そのおかげで先発の可能性がある選手は、より長く万全の状態で試合への準備に取り組むという。ただ、それには別の影響もあることが分かった。

「いや、正直に言うと……」と、笑いをこらえきれないワインダルはESPNのカメラに向かって話し始めた。「チームの何人かで先発メンバーを予想することもあるんです」

これにはリポーターのクリスティアン・ウィラールトも驚いた。「ええ、そういうことはチーム内で多少ありますよね。でも、僕らの予想は実際、いつも外れるんです」とワインダルは語る。

「以前の監督のときは、いつも事前に先発メンバーを聞いていました。あるいは、練習で誰がビブスを着ているかを見れば、ある程度分かりました。今の監督はやり方が違って、試合の3、4時間前に先発メンバーを明かすんです」

それでもワインダルは、監督の判断には理由があると考えている。「全員に気を引き締めていてほしいんだと思います。事前には分からないので、集中していなければなりません。チームにとっては良いことだと思います」