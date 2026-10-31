昨夏、オーウェン・ワインダルは4シーズンを過ごしたアヤックスを退団するかに見えたが、土壇場で突然、話が立ち消えになった。デ・テレグラーフのインタビューで、左サイドバックのワインダルが現在の状況について語った。

「これまで何度か、苦しい状況からはい上がらなければならなかった。もちろん、今の状況には満足している。でも同時に、サッカーがどういうものかも分かっている。直近の試合の出来が、そのまま自分の評価になるんだ」と、ワインダルは現実的に語る。

ワインダルが今これほど好調なのは、必ずしも予想されていたことではない。テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは、カイオ・エンリケとジョフレ・トレンツという2人の左サイドバックをアヤックスに迎え入れ、ワインダルの役割はなくなったかに見えた。

そのため、アヤックスはワインダルの退団に応じる意向を示し、契約解除が検討された。左サイドバックのワインダルはすでにチームメイトに別れを告げていたが、退団は突然実現しなくなった。一部では、高額な給与を理由にワインダルがアヤックスを離れたがっていないとの噂もある。

「ああ、はいはい！ 給料のことだろ？」とワインダルは笑う。「確かによく耳にするけど、本当に違う。他のクラブでも十分に稼げる。お金が一番大事だったなら、とっくに出ていっているよ」

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「給料についての話は、単に事実じゃない」と続ける。「残ったのは、アヤックスにいたかったからだし、ここでまだいいところを見せたかったから。それがずっと僕のモチベーションだった」

ワインダル自身は、アヤックスでの時間はまだ終わらないと考えている。クラブが契約延長をどう考えているかは分からないものの、本人は前向きだ。「ここ数年に起きたことを考えれば、そうなったら面白いよね。アヤックスが僕と一緒に続けたいと思うなら、もちろん考えるよ」

「ここにはもうかなり長くいる。でも、まだ何も聞いていないし、そうである限り、あまり考えても仕方がない」。ワインダルの契約は2027年半ばまで残っている。