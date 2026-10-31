アヤックスのオーウェン・ワインダルは土曜日、古巣AZと対戦する。ワインダルはアヤックスが優勢だと見ているものの、アルクマールから訪れる相手にも実力ある選手が数多くそろっていると考えている。

「AZは長年にわたり非常に優れたチームだ」とワインダルはデ・テレグラーフ紙に語った。「質の高い選手がそろい、明確なプレースタイルがあり、次々と新たな才能を輩出している。今季もそれが見て取れる。AZを相手に苦戦するのは、アヤックスだけでなく、どのチームも同じだと思う」

AZの下部組織出身のワインダルは、約10年前に同クラブでプロデビューを果たした。それ以来、クラブの方針やプレースタイルはほとんど変わっていないという。

「今も下部組織出身の若い選手を多く起用している。プレースタイルもすぐに分かる。攻撃的なサッカーで、サイドバックが頻繁に攻め上がり、積極的に仕掛ける。それは今もあのクラブに根付いている」と語るワインダルは、続いてAZの選手のうち誰がアヤックスでも通用するかと尋ねられた。

「それは難しい。僕たちにも良い選手がたくさんいるし、ポジションごとに考えなければならないからね。でも、実力で見れば、ステングスにはもちろん素晴らしいものがある。クラーシも素晴らしい選手だと思う。それに、メールディンク、ダイクストラ、スミットといった大きな才能もいる。AZには本当に実力がある」

次の試合 AJX エールディビジ 16:00 AZ 視聴する

アヤックスは土曜日の相手を決して過小評価してはならない。「もちろん、クラブの規模ではアヤックス、PSV、フェイエノールトとは比べられない。でも、選手の質や、毎シーズン上位争いに加わっていることを考えれば、非常にレベルが高い。頻繁に優勝するわけではないけれど、どのチームもAZには苦戦する」

土曜日の試合はヨハン・クライフ・アレナで21時にキックオフを迎える。ワインダルが考える優勢なチームはどちらか。「アヤックスだ。もちろん、良い選手が新たに加わったことも助けになる。でも、オランダのリーグ戦では、僕はいつもアヤックスが本命だと思っている」