オレクサンドル・ジンチェンコが回復間近、突如アヤックスの練習に再合流へ

アヤックスがオレクサンドル・ジンチェンコに練習参加を提案した。『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ記者が火曜朝に報じている。

ジンチェンコは昨季、アーセナルから150万ユーロで加入したが、アヤックスでの2試合目に不運に見舞われた。十字靱帯を断裂し、その後はアヤックスでプレーしていない。

現在、このウクライナ人選手は負傷からほぼ完全に回復しており、アヤックスは練習への参加を提案した。近くチーム練習に復帰できる見込みだ。

左サイドバックと守備的ミッドフィルダーを務めるジンチェンコは、火曜午後にデ・トゥーコムストを訪れる。ただし、フェルウェイ記者によれば、現時点で新たな契約についての話はない。

同記者は、冬季中断明けにアヤックスとの新契約に向けた交渉が行われる可能性はあるとしている。一方で、現在29歳のジンチェンコに契約のオファーは提示されていない。

アヤックスは2月、ジンチェンコの獲得に150万ユーロを支払った。ジンチェンコは2022年にアーセナルがマンチェスター・シティから約3500万ユーロで獲得した選手だが、アーセナルでは定位置を確保できなかった。

ジンチェンコにとってオランダは初めての舞台ではない。このサイドバックはキャリアの初期に短期間、PSVでプレーした。ウクライナ代表では75試合に出場している。