オルモ：「マルティンは退場処分を受けるべきではない…アトレティコの選手がその証拠だ」

スペイン代表でバルセロナの攻撃的ミッドフィールダーであるダニ・オルモは、土曜日に「リオ・エア・メトロポリターノ」スタジアムで行われたアトレティコ・マドリード戦（2-1）での勝利により、チームが獲得した勝ち点3の重要性を強調した。 選手たちが示したメンタリティこそが、逆転勝利の鍵であり、劣勢を勝利へと変えた要因だと語った。

オルモは試合後の記者会見で次のように語った。「逆転勝利は今回が初めてではない。我々は冷静さを保ち、自分たちのペースを押し付け、自分たちのスタイルでプレーした。相手は後ろに下がり、我々は得点を挙げることができた」

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リーガの順位について彼は次のように付け加えた。「（レアル・マドリードとの）首位差をさらに広げ、現在は7ポイント差となっている。これは重要な差だ。自分たちの力で勝ち抜いているが、まだ決着はついていない。今は水曜日の試合（チャンピオンズリーグのアトレティコ戦）に集中している。これは非常に重要で、全く異なる試合になるだろう」。

自身のコンディションやハンス・フリック監督による戦術的な起用について、オルモは次のように語った。「体調は良く、リラックスしていると感じた。ハンスは僕をよく知っていて、どこで最高のパフォーマンスを発揮できるかも分かっている」。

また、チームメイトのジェラール・マルティンがレフェリーからレッドカードを提示されたものの、VAR確認後に取り消された件について、彼は次のように語った。 「明らかに接触はあったが、レッドカードが出るほど激しいものではなかったと思う。結局、アトレティコのアルマダは10～15秒後には歩いていて、痛みを感じていなかった。だから、私の考えでは正しい判定だった」