オルクン・コクチュ、ヴァーツラフ・チェルニー、アーネスト・ポクが、ベシクタシュのオリンピック・マルセイユ戦での祝祭の夜に輝く

ベシクタシュは木曜日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズで最高のスタートを切った。黒い鷲は、ヴァーツラフ・チェルニーのゴール、オルクン・キョクチュの2アシスト、そしてエルネスト・ポクのトルコでの初ゴールもあり、オリンピック・マルセイユを4-1で下した。チェルニー、ポクに加え、イルハン・ファキリとミカエル・ムリージョもベシクタシュで得点を決めた。

かつてのエールディビジのスターであるチェルニーとキョクチュが先発したベシクタシュは、15分足らずで先制した。ファキリがジュニオール・オライタンとワンツーを見せ、ベナン人選手から完璧なリターンを受けると、GKジェフリー・デ・ランヘの後ろへ流し込んで1-0とした。

30分を過ぎると、次の若手が得点を決めた。ベシクタシュの守備陣は高い位置を取っていたうえに組織立っておらず、ヒマド・アブデリのスルーパスからいきなり1対1のチャンスが生まれた。ケイリアン・アブダラー（20）は冷静にネットを揺らし、1-1とした。

前半はベシクタシュの方がより危険なチームで、前半終了間際にはキョクチュが勝ち越すこともできたはずだった。ドゥシャン・ヴラホヴィッチからお膳立てされたボールを受けたハールレム出身のキョクチュだったが、至近距離からアムステルフェーン出身の同郷であるデ・ランヘの足に阻まれた。

ベシクタシュ、マルセイユともに後半の入りは低調だったが、決定力を見せたトルコ勢が強烈な一撃を見舞った。キョクチュがボールをチェルニーへ送り、チェルニーは中へ切れ込むと、内側のポストに当たって入るシュートでデ・ランヘをノーチャンスにし、2-1とした。

ベシクタシュはこの場面で勢いに乗り、その直後にフランス勢へさらにダメージを与えた。そしてまたしてもキョクチュが大きな役割を果たした。元フェイエノールト主将のキョクチュが放ったCKに、元マルセイユのムリージョが頭で合わせ、そのヘディングが決まって3-1となった。

試合終了10分前、ベシクタシュはこの一戦に決定打を与えた。オライタンの鋭いパスはあと一歩でヴラホヴィッチには届かなかったが、電光石火のポクがしっかり反応し、彼もまたデ・ランヘをノーチャンスにして4-1とした。



