共有 GOALをGoogleでフォロー

ハル・シティのFWオリ・マクバーニーが、ブライトンに2-0で劇的な勝利を収めたプレミアリーグの一戦で好守を見せたGKコンスタンティノス・ツォラキスを称賛した。アディショナルタイムの2得点でチームの8試合未勝利に終止符を打ったマクバーニーだが、ハルは幸運にも助けられたと認めている。

広告

終盤の2得点で未勝利に終止符

ツォラキスがホームのハルを好守で支えると、マクバーニーがアディショナルタイムに2得点を挙げ、 ブライトン戦の2-0の勝利 を決めた。ギリシャ人GKはディエゴ・ゴメス、ジョルジニオ・リュテール、パスカル・グロス、ルイス・ダンクのシュートを阻止。その後、コスティーニャが2枚目の警告で退場となった。マクバーニーは退場から2分33秒後の92分に押し込み、さらにモハメド・ベルーミのクロスを流し込んだ。

決勝点の立役者、好守のギリシャ人GKを称賛

プレミアリーグ通算107試合目で初の1試合2得点を記録したマクバーニー。ハルがトップリーグの同一試合で90分台に2得点を挙げたのは初めてで、ホームでの開幕からの無敗記録も6試合（2勝4分け）に伸びた。

試合後、スカイスポーツの取材に応じたマクバーニーは、チームを試合に踏みとどまらせたGKを称えた。「正直、そんな感じはしない。僕たちはホームで負けていない。相手は強豪だし、厳しい試合になると分かっていた」

「運にも助けられたし、ゴールを守ってくれる大男［ツォラキス］がいる。彼はその役割を果たしてくれた」

広告 広告

「彼［ツォラキス］は信じられないほど素晴らしかった。正直、今季ずっとそうだ。用具のことで少しからかってはいるけど、ゴールではいい仕事をしている」

Related Topics

「今日は素晴らしく、僕たちを試合に踏みとどまらせてくれた。試合に食らいついていればチャンスを作れる自信があるし、実際にそうできた」

ツォラキスとヒュルツェラーが試合を振り返る

ハルにとってリーグ戦でのホーム開幕からの無敗記録は2015-16シーズン以来最長となったが、ツォラキスは勝利はチーム全体の力によるものだと強調した。「セーブもたくさんあったけど、オリ［マクバーニー］の2得点もあった。チーム全員の努力で、みんなが助け合った」

広告

「ここではチームとして一つになっている。お互いのためにプレーしている。チーム全体がとても良い働きを見せたし、勝ち点3に値した」

「前半はかなり苦しんだ。でも後半はうまく戦い、攻守の切り替えから2得点を挙げた。オリの2得点、それがすべてだ」

広告

首位アーセナルがニューカッスル・ユナイテッドと2-2で引き分けた後、首位との差を縮める機会を逃したブライトン。2026年に入ってから、トップリーグで90分台に敗戦を喫したのはこれで3度目となった。この敗戦についてBBCマッチ・オブ・ザ・デイで語ったファビアン・ヒュルツェラー監督は、こう述べた。「65分間は良いパフォーマンスを見せたが、その後、強度もレベルも基準も変わってしまった」

「プレミアリーグでは、特に退場者が出た後は、その隙を突かれる。全体として悔しい試合だったが、前に進まなければならない。試合を分析する。それが我々の進め方だ」

広告

「私は常に謙虚であり続けることを強調している。相手以上に懸命にプレーしなければならない。そうしなければ、プレミアリーグの相手はあまりに強い。そこを改善しなければならない」

ハル、ホームでの無敗記録を伸ばす

8試合続いた未勝利を止めたハルは、ホームでの無敗を守りながら、この終盤に見せた粘り強さを今後の試合にもつなげたい。一方のブライトンは、昇格組との直近3試合で2敗を喫しており、終盤の痛い隙を早急に修正する必要がある。コスティーニャが出場停止となる中、ヒュルツェラー監督のチームには、上位との差を広げられないためにも、より徹底した規律が求められる。