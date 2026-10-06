フランスがネーションズリーグでベルギーを4-1で下した一戦で、ミカエル・オリーズが脚光を浴びた。60分から途中出場すると、2ゴール1アシストを記録して試合を一変させ、1点のビハインドを背負っていた「レ・ブルー」を劇的な勝利へと導いた。

バイエルン・ミュンヘンに所属するこのウインガーの傑出したパフォーマンスは、スタッド・ド・フランスの観衆を熱狂させ、「オリーズ、バロンドール!」というチャントが沸き起こった。それは2025年に同賞を受賞する前のウスマン・デンベレに向けられたチャントを想起させる光景だった。

オリーズは国際的なメディアから広く称賛を浴び、スペイン紙「マルカ」は彼を「スター」と評した。一方、イタリア紙「ガゼッタ・デッロ・スポルト」の報道では、伝説的な存在であるジネディーヌ・ジダンと比較された。

ジダン自身も称賛の波と無縁ではなく、このバイエルン・ミュンヘンの選手について「彼がやっていることは、ただただ別格だ」と語った。また、チームメートのアンディ・ディウフも彼の能力を称え、超一流の選手であり、試合の流れを変えられる存在だと強調した。

試合終了の笛が鳴った後、バロンドールを与えるよう求める観衆のチャントについて尋ねられると、オリーズは気まずそうな様子を見せ、「話すことは何もない」とだけ述べ、それ以上この件に深入りすることを避けてロッカールームへと向かった。

自身を取り巻く注目にもかかわらず、24歳のこの選手はチームとしての側面を強調することに努め、フランスは堅く固まったベルギーの守備に苦しんだものの、プレッシャーをかけ続けて結果を覆したと語った。さらに、ジダンの発想と、4試合を通じて代表が示したレベルについても称えた。

これは、オリーズがすでに2026年バロンドールの候補30人のリストに、ラミン・ヤマル、ハリー・ケイン、キリアン・エムバペといった著名な名前とともに名を連ねているなかでのことだ。授賞式は今月26日にロンドンで開催される予定となっている。