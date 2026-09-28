オリーセが88分の華麗なゴールでベルギーの心を打ち砕く

ベルギーは月曜日、ブリュッセルのキング・ボードゥアン・スタジアムでフランスに土壇場で0-1と敗れた。88分、途中出場のマイケル・オリーズが見事なプレーから決勝点を決め、勇敢に戦ったベルギーの心を打ち砕いた。

ジネディーヌ・ジダンは、ラヤン・シェルキ、マイケル・オリーズ、ウスマン・デンベレをベンチスタートとした。キリアン・エンバペは負傷のため欠場。イタリア戦で見事なゴールを決めていたミカ・ゴッツは、今回もベルギーの先発に名を連ねた。

ゴッツは立ち上がりから仕掛けと豊富な運動量で存在感を示した。ファン・ボメル率いるチームは臆することなく戦ったが、デジレ・ドゥエが個人技から強烈なシュートを放ってクロスバーを直撃する場面では運にも助けられた。いずれにせよ、ブリュッセルでは試合が激しく行き来し、ロメオ・ラビアがゴールライン上でボールをかき出す場面もあった。

隣国同士の一戦は見応えのある内容となったが、前半は得点が生まれなかった。もっとも、ファン・ボメルのチームは後半開始後、危険度がかなり落ちた。アウェーのフランスでは、67分にデンベレがピッチに入った。

ドディ・ルケバキオが好機でボールを持った場面では、一気に緊張感が高まったが、途中出場のこの選手はGKマイク・メニャンに阻まれた。ほどなくして、ゴッツは単独突破からサイドネットにシュートを打ち込んだ。ファン・ボメルは最後の15分に向けて再び自軍を鼓舞し、終盤に向けてシェルキとオリーズも投入された。

終盤は両国とも勝利を目指して全力を尽くした。ラビアはその後ベンチに下がり、ベルギーの観客から大きな拍手を受けた。ファンはフランスをしっかり封じ込めていた戦いぶりに明らかに満足していた。

それでもベルギーは敗戦を飲み込まなければならなかった。途中出場のオリーズはハーフウェーライン付近から単独で持ち上がると、そのまま左隅に決めた。金曜日にトルコ戦を0-1で制していたジダンは、大きな歓喜を見せた。